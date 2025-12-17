Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер видав розпорядження про перерахування GBP2,5 млрд, отриманих від продажу Романом Абрамовичем футбольного клубу "Челсі", на гуманітарні цілі в Україні, повідомляє британська The Guardian.

Британський прем'єр заявив про це, виступаючи перед Палатою громад парламенту, та попередив мільярдера, що він повинен виділити ці кошти або його буде притягнуто до відповідальності.

"Я можу оголосити, що ми видаємо ліцензію на переказ 2,5 млрд фунтів стерлінгів від продажу футбольного клубу "Челсі", які були заморожені... з 2022 року. Моє повідомлення Абрамовичу таке: час спливає, виконайте свої зобов'язання і заплатіть зараз. А якщо ви цього не зробите, ми готові звернутися до суду, щоб кожен пенні дістався тим, чиє життя було зруйновано незаконною війною Путіна", - цитує газета британського прем'єра.

Як інформує видання, Абрамович отримав від уряду Великої Британії дозвіл на продаж "Челсі" за умови, що гроші буде витрачено на підтримку жертв війни в Україні. Виручка була розміщена на банківському рахунку у Великій Британії, який контролюється компанією Абрамовича Fordstam.

Відтоді гроші було заморожено через тупикову ситуацію в переговорах з Абрамовичем щодо того, чи повинні вони бути витрачені виключно в Україні, чи можуть бути перераховані за межі країни.