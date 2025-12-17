Фінансові новини
У Гаазі підписали конвенцію про компенсації для українців та згадали про окупацію країн Балтії
08:08 17.12.2025 |
Безкарність Радянського Союзу та його правонаступниці - Росії - за окупацію країн Балтії у 1940-х роках стала однією з передумов нинішньої агресивної політики Кремля.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у виступі міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса на дипломатичній конференції в Гаазі, пише "ЄвроПравда".
Очільник литовського МЗС наголосив, що відсутність відповідальності за злочини минулого створила відчуття безкарності, яке сьогодні використовує російський диктатор Володимир Путін.
Саме тому міжнародна спільнота має забезпечити притягнення Росії до відповідальності за війну проти України.
Репарації як умова стабільного миру
Під час заходу Будріс підписав від імені Литви конвенцію про створення Компенсаційної комісії, яка визначатиме обсяг репарацій для постраждалих від російської агресії українців. Міністр підкреслив, що притягнення агресора до відповідальності є необхідною умовою для встановлення довготривалого та справедливого миру.
Він також закликав розширити коло учасників ініціативи та залучити якомога більше держав до цього процесу, аби рішення мало широку міжнародну підтримку.
Історичний урок Балтії та сигнал для Росії
За словами глави МЗС Литви, створення механізму репарацій має для балтійських країн особливе значення через власний історичний досвід.
"Свого часу не було жодних репарацій за радянську окупацію Литви та інших балтійських держав за пактом Молотова - Ріббентропа. А тепер Путін і його режим діють так, ніби цих злочинів ніколи не було", - наголосив Будріс.
Міністр переконаний, що саме відсутність покарання за окупацію Балтії стала однією з причин подальших агресивних дій Росії - проти Грузії у 2008 році та України у 2014 і 2022 роках.
Створення компенсаційного механізму щодо України, за його словами, має надіслати чіткий сигнал Москві: агресія ніколи не буде легітимізована, а відповідальність за воєнні злочини є неминучою.
