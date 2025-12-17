Фінансові новини
Конвенція про компенсаційну комісію для України буде підписана у Нідерландах за участі Зеленського у вівторок - Жовква
11:35 16.12.2025 |
Президент України Володимир Зеленський візьме у вівторок участь у підписанні Конвенції про заснування Міжнародної комісії з розгляду заяв для України, яка є частиною механізму компенсації збитків, викликаних агресією РФ, повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.
"Важливою сьогоднішньою подією є дипломатична конференція щодо підписання двосторонньої конвенції щодо міжнародної комісії з розгляду заяв. Це частина компенсаційного механізму щодо відшкодування збитків, які країна-агресор завдала Україні. Першим елементом два роки назад було створено реєстр збитків, тобто там вже реєструються ті збитки, які Росія нанесла Україні, а сьогодні підписанням такої конвенції - а готові підписати вже понад 30 держав-членів Ради Європи, бо цей механізм задуватиметься на майданчику Ради Європи - отже сьогодні відбудеться це підписання", - сказав Жовква в ефірі телемарафону у вівторок вранці.
За його словами, ця конвенція ще підлягатиме ратифікації. "Після створення відповідного фонду сподіваємось, що відповідні компенсації почнуться. Тобто це важливі зусилля до того, щоб збитки, які на сьогодні на жаль значні завдала РФ Україні, мають бути компенсовані власне за рахунок країни-агресора. Президент візьме участь у цій конференції, буде присутній під час підписання такого документу від імені України", - розповів заступник керівника ОП.
