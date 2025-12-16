Зеленський: Україна розраховує на п’ять документів за підсумками перемовин

Президент України Володимир Зеленський розповів, що розраховує на п'ять документів за підсумками переговорів зі США про потенційну угоду для завершення російсько-української війни, частина з яких буде юридично зобов'язуючими - зокрема, про гарантії безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ після переговорів у Берліні 15 грудня.

Зеленський сказав, що за підсумками перемовин розраховує на п'ять документів, та зазначив, що частина будуть стосуватися гарантій безпеки.

"Ми розраховуємо на п'ять документів. Частина з них про гарантії безпеки, legally binding (юридично зобов'язуючі - ЄП), тобто проголосовані, затверджені Конгресом Сполучених Штатів Америки. Там, де існує п'ята поправка "як в НАТО". Тобто Article 5 mirror - тобто дзеркально п'ятій поправці для всіх, хто в Альянсі. І це буде проголосовано Конгресом, про це є домовленості. І це дуже важливо", - сказав він.

Зеленський додав, що деталі гарантій безпеки обговорювали разом з військовими. "І я вважаю, що ми дуже близькі до сильних гарантій безпеки. Безумовно, ми з вами люди війни, і під час війни ми віримо фактам, тому теоретично ми бачимо на папері сьогодні хороші елементи. Але факти - це знову-таки, підтверджую і повертаюся, голосування в Конгресі США", - сказав він.

Другим блоком він назвав відновлення, не уточнюючи, скільки документів мають його охоплювати.

"Ми говоримо вже і про гроші, і про створення спеціального фонду, на що ми розраховуємо", - продовжив він.

Зеленський зазначив, що вперше підняв на переговорах питання про допомогу вимушено переселеним українцям, які через війну втратили житло.

"Це великі гроші, десятки мільярдів доларів. Я думаю, десь ми нарахуємо біля 70-80 мільярдів. І ми підняли це питання. Важливо, що американці сприймають це. Треба відповідні відшкодування, щоб українці хотіли жити в Україні, і мали ці можливості", - сказав він.

Крім того, він розкрив, що говорив про залучення коштів для виплат родинам загиблих українських військових, тому що для України це серйозне фінансове навантаження. "Ми все це будемо виплачувати, це наш обов'язок моральний передусім. І я хотів би, щоб була фінансова підтримка і цієї програми також. Навіть без зовнішньої підтримки ми це зробимо, але можна пришвидшити цей процес", - сказав він.

Зеленський зазначив, що до роботи над документами були залучені і США, і Європа.

"І всі разом, вже з європейцями, ми сьогодні розмовляли з Президентом США Трампом. Ми з ним особисто спілкувалися про всі ці кроки. Я думаю, що коли ми допрацюємо документи або наблизимося ближче до кінцевого варіанту документів, - ми з ним зустрінемося", - зазначив він.

Зеленський додав, що шлях до потенційних домовленостей "точно непростий, бо війна складна", але це й не обов'язково означає, що він буде тривалим.

"Американці хочуть швидкого завершення, для нас важлива якість у цій швидкості. Якщо співпадати буде швидкість і якість, ми обома руками за", - підсумував президент.



