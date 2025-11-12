Фінансові новини
- |
- 12.11.25
- |
- 00:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на понад $210 млн
23:44 11.11.2025 |
Уряд і профільний парламентський комітет Данії у вівторок погодили деталі нового, 28-го за ліком пакета військової допомоги Україні на загальну суму 1,4 мільярда данських крон (217 мільйонів доларів).
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба данського Міністерства оборони.
Зазначається, що новий пакет військової допомоги Україні охоплює додаткове фінансування так званої "данської моделі" (виробництво зброї в Україні" в розмірі 100 мільйонів крон.
Ще понад 370 мільйонів крон Данія виділяє на ініціативу PURL - закупівлю американського озброєння для України, а 80 мільйонів крон - на пальне, яке буде придбане через Агенцію НАТО з підтримки та постачання, йдеться в повідомленні
"За допомогою цього пакета допомоги ми забезпечимо Україні низку вирішальних бойових можливостей у найближчі місяці за допомогою данської моделі та ініціативи PURL", - сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.
Попередній, 27-й пакет військової допомоги Україні на суму близько 2,6 млрд данських крон (407 млн доларів) Данія оголошувала у вересні.
З урахуванням останнього пакета Данія загалом оголосила про виділення майже 71 млрд крон на допомогу Україні з 2022 року - як уже надану, так і ту, що надаватиметься в майбутньому.
Раніше повідомлялось, що уряд Німеччини хоче збільшити підтримку України для захисту від російської агресії до понад 11,5 мільярдів євро наступного року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Брудні гроші «на стройку»: НАБУ повідомили про підозру ексвіцепрем'єру Чернишову у справі Міндіча
|Секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Стамбулу, щоб розблокувати процес обмінів полоненими
|САП деанонімізувала бізнесмена «Карлсона» і назвала міністрів, які фігурують у справі
|На російському НПЗ «Орськнафтооргсинтез» зафіксовано щонайменше чотири вибухи - СБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Качка відзвітував НАТО, що Україна зробила у межах Річної національної програми
|Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на понад $210 млн
|Популярні українські телеграм-канали ігнорують розслідування НАБУ «Мідас» і підозру Чернишову
|Брудні гроші «на стройку»: НАБУ повідомили про підозру ексвіцепрем'єру Чернишову у справі Міндіча
|Умєров назвав безпідставними заяви про «вплив» на нього під час роботи в Міноборони
|Уряд достроково припинив повноваження наглядової ради «Енергоатому» — Свириденко
|Позаштатний радник ОП Милованов пішов із наглядової ради «Енергоатому» після викриття масштабної корупції там
Бізнес
|Samsung представила LPDDR6 – нову мобільну пам’ять, яку може отримати Galaxy S26
|TSMC виходить на «золотий період» масового виробництва 3-нм чипів
|Microsoft створює команду для розробки штучного інтелекту у сфері медичної діагностики
|Сервіс Google Finance отримав нові інструменти Gemini
|Казахстан підписав із Nvidia меморандум про намір придбати ШІ-чіпи на $2 млрд
|Колишній топменеджер Tesla почав видобувати критичні матеріали зі старих акумуляторів
|Маск заявив, що виробництво Tesla Cybercab почнеться в квітні 2026 року