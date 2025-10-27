Підрив «Північних потоків»: Італія знову дозволила екстрадувати українця

Суд в Італії ухвалив рішення екстрадувати до Німеччини українського громадянина Сергія К., затриманого за підозрою в причетності до диверсій на газопроводах "Північний потік" і Північний потік-2". Про це повідомляє агентство AFP у понеділок, 27 жовтня.

49-річний підозрюваний, як зазначає його адвокат Нікола Канестріні, планує подати апеляцію на це рішення суду в Болоньї. Цей самий суд схвалив екстрадицію Сергія К. у вересні, але згодом найвищий суд Італії - Верховний касаційний суд у Римі - призупинив це рішення та повернув справу на повторний розгляд. Тоді суд обґрунтував рішення тим, що під час судового розгляду після арешту підозрюваного були порушені його права.

Сергія К. затримали в італійській провінції Ріміні вночі 21 серпня. Йому висунули підозри за трьома статтями Кримінального кодексу Німеччини: спричинення вибуху, диверсія та руйнування споруд. Влада ФРН вважає, що він входив до групи осіб, яка у вересні 2022 року заклала вибухівку на трубопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2" поблизу данського острова Борнгольм у Балтійському морі. Українець нібито координував цю операцію. Сергій К. відкидає звинувачення, стверджуючи, що у вересні 2022 року перебував в Україні.

Вибухи на "Північних потоках"

Три з чотирьох ниток газопроводів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі, що ведуть з Росії до Німеччини, були підірвані наприкінці вересня 2022 року. Жодною з них на той час газ не транспортувався. Ніхто не взяв на себе відповідальності за вибухи на газопроводах. ЗМІ стверджували, що до диверсії причетна Україна - офіційний Київ це заперечує.

22 серпня німецький журнал Der Spiegel опублікував розслідування, у якому йшлося, що Сергій К. мав два українські паспорти на різні імена. На думку журналістів, це може свідчити про підтримку з боку українських державних органів. Видання також стверджує, що операція з підриву газопроводів була схвалена українським військовим керівництвом.

Польща відмовила в екстрадиції українця до ФРН

17 жовтня суд у Польщі відмовив в екстрадиції до Німеччини та звільнив з-під варти 46-річного українця Володимира Ж., якого також підозрюють у причетності до вибухів на газопроводах "Північні потоки".

В обґрунтуванні рішення суддя також зробив відсилку до того, що слід розуміти як справедливу війну, і вказав, що дії України в контексті відсічі російської агресії відповідають цьому розумінню. Саме тому українські солдати, а також особи, які діють у складі Збройних сил або від імені українських спецпідрозділів, "не можуть вважатися терористами чи диверсантами", а подібні дії щодо критичною інфраструктури країни-агресорки "не є диверсією, а радше військовими діями диверсійного характеру, які за жодних обставин не можуть вважатися злочинами".

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск привітав рішення суду, назвавши "справедливим". "Справу закрито", - написав він у соціальній мережі Х.

Володимир Ж., професійний дайвер, був заарештований 30 вересня поблизу Варшави за європейським ордером на арешт від Федеральної прокуратури Карлсруе. Свою причетність до підриву "ПП" українець заперечує, наголошуючи, що в той час перебував на території України.