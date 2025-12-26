Фінансові новини
- |
- 26.12.25
- |
- 17:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Свириденко: Звільнені з російської неволі цивільні можуть отримати 50 000 допомоги
Цивільні українці, яких Росія незаконно позбавила свободи, зможуть отримати від держави разову допомогу у розмірі 50 000 грн. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.
Для отримання виплати потрібно подати заявку до Мінрозвитку. Із нею потрібно надати довідку від Обʼєднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України.
"Цивільні, незаконно позбавлені свободи, які повернулися на територію України самостійно, крім цього мають надати підтверджувальний документ про те, що особа визнана потерпілою у кримінальному провадженні. Його можна отримати від правоохоронних органів", - додала Свириденко.
Вона нагадала, що звільнені з російської неволі цивільні, незалежно від встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії, отримують базові речі першої необхідності: продукти харчування, засоби гігієни, сезонний одяг і взуття, а також мають право на отримання безоплатної правничої, медичної, соціальної допомоги.
Прем'єр-міністерка також зазначила, що звільнені з полону військові та члени родин полонених, яким комісія встановила факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, мають право на одноразову державну допомогу у розмірі 100 000 гривень після звільнення і на щорічну допомогу у такому ж розмірі за кожен рік перебування у полоні. Право на отримання щорічної допомоги також поширюється на членів сім'ї.
"Станом на сьогодні вже здійснено майже 12 000 таких виплат на загальну суму близько 1,2 млрд грн, з яких 359 млн грн - одноразова допомога після звільнення, та 818,7 млн грн - щорічна допомога", - заявила вона.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський
|Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню
|Зеленський вперше розкрив усі 20 пунктів «базового документа про закінчення війни»
|Зеленський: з проєкту мирної угоди викреслені компенсації США за гарантії безпеки України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Свириденко: Звільнені з російської неволі цивільні можуть отримати 50 000 допомоги
|США сумніваються в економічній привабливості Росії навіть після завершення війни в Україні, - WSJ
|Зеленський повідомив про досягнення домовленості про зустріч з Трампом "найближчим часом"
|Зеленський: Поговорив з Віткоффом та Кушнером – є хороші ідеї заради тривалого миру
|Китай нарощує ядерний потенціал, планує мати понад 1 тис. боєголовок до 2030 р. - доповідь Пентагону
|Спецпосланець Трампа в Гренландії запевняє, що США не планують «завоювання» острова
Бізнес
|10 працівників Samsung арештовані за передавання Китаю технології 10 нм DRAM
|Експерти назвали браузери з "найгіршою" конфіденційністю: Chrome на другому місці
|Michelin і Sonatus створили систему контролю стану шин в режимі реального часу
|Нові високошвидкісні чипи HBM4 від Samsung успішно пройшли випробування NVIDIA
|Jaguar випустив останній автомобіль з ДВЗ перед переходом на електромобілі
|Рівень довіри компаній до судової системи найвищий з 2013 року – опитування ЄБА
|Репортер New York Times подав позов проти великих ШІ-компаній через порушення авторських прав