Італія готує новий пакет військової допомоги Україні з акцентом на боєприпаси та ракети до ЗРК SAMP/T – Bloomberg

Італійський уряд працює над 12-м пакетом військової допомоги для України, який передбачає постачання боєприпасів і ракет для систем протиповітряної оборони SAMP/T. Про це пише Bloomberg з посиланням на людей, які знайомі з цим питанням. На умовах анонімності джерела повідомили, що військова допомога може бути затверджена до кінця року, залежно від перебігу парламентських процедур.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Італія вже надала Україні 11 пакетів допомоги загальною вартістю від 2,5 до 3 мільярдів євро. До них входили, зокрема, дві батареї ракетних комплексів SAMP/T, однак деталі цих поставок залишаються засекреченими.

Попри обмежені фінансові ресурси Італії, прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні продовжує підтримувати Україну. Італія також погодилася з союзниками по НАТО на поступове збільшення оборонного бюджету до 5% ВВП до 2035 року.

Крім того, Італія заявила про готовність приєднатися до ініціативи НАТО щодо закупівлі американського озброєння для України (PURL), зокрема ракет Patriot, за рахунок європейських коштів. Розмір фінансового внеску країни наразі не визначено.

Раніше стало відомо, що Фінляндія також надала новий пакет допомоги Україні та доєднається до ініціативи PURL із закупівлі американського озброєння для нашої країни.