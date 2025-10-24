Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС знову не зміг ухвалити рішення щодо відкриття переговорних кластерів з Україною

 

Лідери Європейського союзу, констатуючи виконання Україною умов для відкриття переговорних кластерів про вступ в ЄС, не ухвалили відповідне рішення через позицію Угорщини.

Це випливає із заяви до висновків, яка була узгоджена 26 країнами-членами ЄС, окрім Угорщини, за результатами розгляду українського питання на засіданні Європейської ради у четвер в Брюсселі.

"Європейська Рада підтверджує непохитну підтримку ЄС шляху України до членства в ЄС та вітає значний прогрес, якого Україна досягла досі за найскладніших обставин", - йдеться в заяві до висновків.

У цьому зв'язку Європейська Рада закликала Україну, Раду та Комісію продовжувати роботу над процесом приєднання відповідно до підходу, що базується на заслугах.

"Кластер фундаментальних питань буде відкрито першим і закрито останнім, а кластери будуть відкриті після виконання умов, відповідно до методології розширення. Європейська Рада враховує оцінку Комісії про те, що кластери фундаментальних питань, внутрішнього ринку та зовнішніх відносин готові до відкриття", - зазначається в заяві.

Європейська Рада повернеться до цього питання на своєму наступному засіданні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС, Угорщина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8970
  0,1420
 0,34
EUR
 1
 48,5502
  0,1812
 0,37

Курс обміну валют на вчора, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4971  0,14 0,33 42,0732  0,11 0,26
EUR 48,3279  0,06 0,13 48,9939  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9050  0,06 0,16 41,9350  0,07 0,16
EUR 48,6400  0,12 0,25 48,6700  0,12 0,25

