Китайці зламали літографічну машину ASML під час спроби вкрасти секрети, і звернулися до виробника для ремонту

Китайські інженери під час спроби дізнатись секрети літографічних установок компанії ASML Holding з Нідерландів зламали одну з них.

ASML Holding розробляє найсучасніші літографічні установки для виробництва мікросхем. Багато хто намагається відтворити їхні технології, однак китайцям для цього треба пройти ще довгий шлях.

Неназвана китайська організація намагалась вивчити внутрішні механізми старих літографічних станків ASML Deep Ultraviolet (DUV), однак зазнала невдачі. За інформацією журналіста та спеціаліста з безпеки Брендона Вайхерта, китайські фахівці відчайдушно намагаються зрозуміти, як працюють установки ASML для створення власних потужностей з виробництва мікрочипів.

Кінцевою метою китайських інженерів, як зазначає Вайхерт, є відтворення технології ASML на власному обладнанні та розробка досконаліших систем літографії. Під час розбирання китайські інженери зламали машину DUV та змушені були звернутись по допомогу до ASML. Інженери з Нідерландів поїхали до Китаю для ремонту установки та швидко встановили, що китайці намагались розібрати машину та скласти знову.

На думку Вайхерта, цей епізод демонструє, наскільки руйнівними для Китаю є запроваджені США санкції та експортні обмеження. До того як президент США Дональд Трамп ввів обмеження для Китаю, Пекін активно купував старе обладнання для виробництва мікросхем. Позбавлений легальних шляхів імпорту, наразі Китай вдається до реверсного інженірінгу - зламу працюючих систем з метою дослідження технології.

Вайхерт відстежує багаторічний шлях Китаю до економічного процвітання, відзначаючи, як компанії та підприємці історично отримували або копіювали інновації у більш технологічно розвинених країн. Сьогодні ті самі гравці намагаються скопіювати передові виробничі потужності західних країн, щоб збільшити прибуток і одночасно зміцнити стратегічні позиції Китаю у світовій індустрії мікросхем та штучного інтелекту.

Тим часом, керівники західних автомобільних компаній та підприємств з виробництва "зеленої" енергії шоковані результатами візитів до Китаю, де все скрізь вже автоматизовано і виконується роботами.

Водночас європейська автомобільна промисловість готується до серйозного виробничого шоку вже найближчими днями. Причина - експортні обмеження Китаю на напівпровідники компанії Nexperia, яка є ключовим постачальником компонентів для автопрому.