Фінансові новини
- |
- 22.10.25
- |
- 12:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рютте їде до Трампа, щоб обговорити підтримку України та досягнення миру
10:59 22.10.2025 |
Візит генерального секретаря НАТО Марка Рютте у Сполучені Штати має за мету обговорення з президентом США підтримки України з боку Альянсу, а також зусиль Дональда Трампа з досягнення миру.
Про це кореспондентці "ЄвроПравди" повідомив обізнаний з підготовкою візиту посадовець НАТО на умовах анонімності.
Рютте їде до Трампа, щоб 22 жовтня обговорити з ним українські питання.
"Генеральний секретар перебуватиме у Сполучених Штатах, щоб обговорити різні аспекти, пов'язані з підтримкою України з боку НАТО", - заявив співрозмовник.
Він додав, що також будуть обговорені "зусилля США, спрямовані на досягнення тривалого миру".
Як повідомляла "Європейська правда", 21 жовтня стало відомо про візит генсека НАТО Марка Рютте у Вашингтон 21-22 жовтня.
Візит відбувається на тлі гальмування підготовки запланованої зустрічі Дональда Трампа і Владіміра Путіна в Будапешті.
Раніше стало відомо, що Росія публічно відкинула пропозицію зупинити бойові дії для початку переговорів про мир, яку підтримав президент США.
За неофіційними даними, Москва після розмови Путіна й Трампа повторила максималістські вимоги для переговорів: зокрема, контроль над усім Донбасом і виключення присутності військ НАТО в Україні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру: які пошкодження
|Рютте несподівано їде до Трампа
|ЗМІ: Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті скасовано
|Європа і Україна розробляють мирний план з 12 пунктів - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рютте їде до Трампа, щоб обговорити підтримку України та досягнення миру
|Європейська безпека залежатиме виключно від наполегливості України та ЗСУ і від майбутнього реального партнерства - Залужний
|Зеленський анонсує «нову угоду» щодо оборонних спроможностей України
|Ексглава Укренерго Кудрицький підтвердив обшук ДБР: Ситуація має політичний підтекст
|ЗМІ: Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті скасовано
|Європа і Україна розробляють мирний план з 12 пунктів - ЗМІ
Бізнес
|Україна посіла п'яте місце у світі та третє в Європі за кількістю кібератак — Microsoft
|Realme GT 8 Pro отримає bypass charging і спеціальний чип R1, що підвищить fps до 144 Гц
|Apple залишається найдорожчим брендом світу, а NVIDIA демонструє рекордне зростання
|Honor показала Robot Phone — незвичайний концепт смартфона майбутнього з автономною роботизованою камерою
|Microsoft хоче виробляти більшість продуктів поза Китаєм з 2026 року
|Apple представила оновлену гарнітуру Vision Pro: чип M5 та подвійний ремінець за $3500
|Apple представила 14-дюймовий MacBook Pro з процесором M5: +20% швидкодії за ту ж ціну