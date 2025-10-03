Фінансові новини
Планується зустріч Зеленського з «Слугами народу» - джерело
16:02 03.10.2025 |
Наступного тижня планується зустріч президента України Володимира Зеленського з фракцією "Слуга народу".
Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" поінформоване джерело.
Як повідомлялося, 16 вересня в Офісі президента відбулась зустріч із депутатами "Слуги народу", вона тривала півтори години.
17.09.25 Лише половина фракції «Слуга народу» прийшла на зустріч з президентом - нардеп Богуцька
За її оцінкою, "вечір з президентом був змістовним з точки зору запитань до нього двох-трьох депутатів. Інші були або про одне й теж питання, тільки з різної заглавної букви, або про те, що когось не поважає місцева влада. І що президент має "щось зробити".
ТЕГИ
|WSJ розповіло деталі планів України та США щодо масштабної угоди про дрони
|The Telegraph: шатдаун у США поставив під питання переговори з делегацією України щодо зброї
|Reuters: США можуть продати для України не Tomahawk, а іншу далекобійну зброю
|Путін погрожує ударами по українських АЕС
