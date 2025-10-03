Планується зустріч Зеленського з «Слугами народу» - джерело

Наступного тижня планується зустріч президента України Володимира Зеленського з фракцією "Слуга народу".

Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" поінформоване джерело.

Як повідомлялося, 16 вересня в Офісі президента відбулась зустріч із депутатами "Слуги народу", вона тривала півтори години.

За її оцінкою, "вечір з президентом був змістовним з точки зору запитань до нього двох-трьох депутатів. Інші були або про одне й теж питання, тільки з різної заглавної букви, або про те, що когось не поважає місцева влада. І що президент має "щось зробити".

