Фінансові новини
- |
- 17.09.25
- |
- 15:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Лише половина фракції «Слуга народу» прийшла на зустріч з президентом – нардеп Богуцька
12:44 17.09.2025 |
Лише половина фракції "Слуга народу" прийшла на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася увечері 16 вересня, повідомила учасниця зустрічі народний депутат Ліза Богуцька.
"Сумно про це писати, але на зустріч прийшла в кращому випадку - половина фракції. Тобто. В депутатів, що не прийшли, питань до Зеленського нема, а претензії про "недостатню комунікацію" є", - написала вона у фейсбуці за підсумками зустрічі.
За її оцінкою, "вечір з президентом був змістовним з точки зору запитань до нього двох-трьох депутатів. Інші були або про одне й теж питання, тільки з різної заглавної букви, або про те, що когось не поважає місцева влада. І що президент має "щось зробити".
Богуцька висловила жаль стосовно такого ставлення однофракційників: "Треба цінити, що це саме наш президент. Він нас привів в політику (...) Тому маємо працювати стільки скільки зможемо, а потім - стільки, скільки треба. Пів року, або рік... Не знаю. Але не помилюсь, якщо напишу, що до наступних виборів".
Як повідомлялося, 16 вересня в Офісі президента відбулась зустріч із депутатами "Слуги народу", вона тривала півтори години. За даними ЗМІ, на зустрічі було приблизно 150 членів із 230 депутатів, зареєстрованих станом на 17 вересня 2025 р.
Відео на тему:
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Лише половина фракції «Слуга народу» прийшла на зустріч з президентом – нардеп Богуцька
|Рада ухвалила закон про військового омбудсмена
|Reuters: США схвалили перші поставки зброї Україні за рахунок союзників НАТО
|Рада не змогла створити Виплатну агенцію для агродотацій, яка є вимогою ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Рада відновила прямі трансляції засідань
|Кабмін підтвердив макрогноз на 2025р, очікує зростання ВВП на 2,4% в 2026р
|Трамп, ймовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня - Рубіо
|Американські військові несподівано відвідали навчання «Запад-2025» у Білорусі
|У МЗС назвали виявом зневаги до України зустріч Лукашенка з колаборантом Сальдо
|Уряд закладає на 2026 рік курс на рівні 45,6 гривні за 1 долар - депутат
Бізнес
|Перший погляд на NVIDIA RTX 6090: чип Rubin CPX відкриває деталі
|2-нм процесор Mediatek Dimensity 9600 теж отримає мідний радіатор як і Exynos 2600
|Aston Martin першим отримає «розумні» шини Pirelli
|Компанія Alphabet, власник Google, досягла ринкової капіталізації у $3 трлн
|Windows 11 отримає вбудовану функцію перевірки швидкості інтернету прямо з панелі завдань
|Нові акумулятори CATL для електричних авто: 10 хвилин заряджання на 478 км, ресурс 12 років або 1 млн км
|Qualcomm представила Quick Charge 5 Plus, що забезпечить швидшу зарядку без нагрівання