Лише половина фракції «Слуга народу» прийшла на зустріч з президентом – нардеп Богуцька

Лише половина фракції "Слуга народу" прийшла на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася увечері 16 вересня, повідомила учасниця зустрічі народний депутат Ліза Богуцька.

"Сумно про це писати, але на зустріч прийшла в кращому випадку - половина фракції. Тобто. В депутатів, що не прийшли, питань до Зеленського нема, а претензії про "недостатню комунікацію" є", - написала вона у фейсбуці за підсумками зустрічі.

За її оцінкою, "вечір з президентом був змістовним з точки зору запитань до нього двох-трьох депутатів. Інші були або про одне й теж питання, тільки з різної заглавної букви, або про те, що когось не поважає місцева влада. І що президент має "щось зробити".

Богуцька висловила жаль стосовно такого ставлення однофракційників: "Треба цінити, що це саме наш президент. Він нас привів в політику (...) Тому маємо працювати стільки скільки зможемо, а потім - стільки, скільки треба. Пів року, або рік... Не знаю. Але не помилюсь, якщо напишу, що до наступних виборів".

Як повідомлялося, 16 вересня в Офісі президента відбулась зустріч із депутатами "Слуги народу", вона тривала півтори години. За даними ЗМІ, на зустрічі було приблизно 150 членів із 230 депутатів, зареєстрованих станом на 17 вересня 2025 р.

