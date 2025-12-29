Новим бізнес-омбудсманом в Україні стане колишня посолка Німеччини

Кабінет міністрів збирається затвердити німецьку дипломатку Анку Фельдгузен новим бізнес-омбудсманом в Україні, повідомляється на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

З 2021 року посаду бізнес-омбудсмана обіймає Роман Ващук, його чотирирічна каденція закінчується у січні.

25 листопада наглядова рада Ради бізнес-омбудсмана (РБО) вирішила призначити на цю посаду Фельдгузен, яка очолювала німецьке посольство в Києві у 2019-2023 роках.

Рада бізнес-омбудсмана є інституцією, що допомагає підприємцям у позасудовому порядку захищати законні права та інтереси у взаємодії з органами державної влади. "Безперервність її роботи - критично важлива для довіри бізнесу до державних інституцій, зниження адміністративних бар'єрів і підвищення якості державного сервісу для підприємців", - вважає Мінекономіки.

Фельдгузен - німецька дипломатка з багаторічним досвідом роботи у сфері зовнішньої політики та міжнародних відносин.

З початку 1990-х років Анка Фельдгузен працює в системі МЗС Німеччини, обіймаючи різні посади в Берліні та за кордоном, зокрема в Україні, на Кубі, у структурах ЄС. Вільно володіє українською мовою.

У 2019-2023 роках Фельдгузен була надзвичайною і повноважною посолкою Німеччини в Україні, ставши однією з ключових фігур німецької дипломатії в Києві в період до та під час повномасштабної війни Росії проти України.

З 2023 року вона обіймає посаду директорки з питань цивільної кризової превенції та стабілізації у Федеральному міністерстві закордонних справ Німеччини.



