Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Новим бізнес-омбудсманом в Україні стане колишня посолка Німеччини


Кабінет міністрів збирається затвердити німецьку дипломатку Анку Фельдгузен новим бізнес-омбудсманом в Україні, повідомляється на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

З 2021 року посаду бізнес-омбудсмана обіймає Роман Ващук, його чотирирічна каденція закінчується у січні.

25 листопада наглядова рада Ради бізнес-омбудсмана (РБО) вирішила призначити на цю посаду Фельдгузен, яка очолювала німецьке посольство в Києві у 2019-2023 роках.

Рада бізнес-омбудсмана є інституцією, що допомагає підприємцям у позасудовому порядку захищати законні права та інтереси у взаємодії з органами державної влади. "Безперервність її роботи - критично важлива для довіри бізнесу до державних інституцій, зниження адміністративних бар'єрів і підвищення якості державного сервісу для підприємців", - вважає Мінекономіки.

Фельдгузен - німецька дипломатка з багаторічним досвідом роботи у сфері зовнішньої політики та міжнародних відносин.

З початку 1990-х років Анка Фельдгузен працює в системі МЗС Німеччини, обіймаючи різні посади в Берліні та за кордоном, зокрема в Україні, на Кубі, у структурах ЄС. Вільно володіє українською мовою.

У 2019-2023 роках Фельдгузен була надзвичайною і повноважною посолкою Німеччини в Україні, ставши однією з ключових фігур німецької дипломатії в Києві в період до та під час повномасштабної війни Росії проти України.

З 2023 року вона обіймає посаду директорки з питань цивільної кризової превенції та стабілізації у Федеральному міністерстві закордонних справ Німеччини.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9331
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 49,4265
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 09:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8240  0,10 0,24 42,3713  0,07 0,17
EUR 49,3100  0,09 0,18 49,9600  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1000  0,00 0,00 42,1400  0,00 0,00
EUR 49,6230  0,00 0,00 49,6535  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес