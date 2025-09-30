Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Швеції прокоментували переговори про винищувачі Gripen для України

 

У Міністерстві оборони Швеції підтвердили переговори з Україною про можливість надання винищувачів Gripen, але зауважили, що рішення щодо цього ще немає.

Як повідомляє SVT, пише "Європейська правда", про це у письмовому коментарі сказав заступник речника міністра оборони Адам Шелін.

До Міноборони Швеції звернулися за коментарями після заяви першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка в інтерв'ю BBC, що Україна "очікує" від партнерів додаткові F-16, французькі Mirage і шведські Gripen. Він не називав ні кількості, ні часових рамок.

Речник зі шведського Міноборони підтвердив, що перемовини про це ведуться, але зауважив, що конкретних домовленостей ще немає.

Президент України Володимир Зеленський натякав на переговори щодо шведських Gripen у серпні після розмови з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.
Ключові теги: Швеція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3176
  0,1613
 0,39
EUR
 1
 48,4408
  0,0349
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9828  0,15 0,37 41,5459  0,09 0,21
EUR 48,1672  0,05 0,10 48,8555  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1700  0,09 0,21 41,2000  0,08 0,21
EUR 48,3800  0,06 0,12 48,4200  0,05 0,11

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес