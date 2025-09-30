Фінансові новини
- |
- 30.09.25
- |
- 12:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Швеції прокоментували переговори про винищувачі Gripen для України
12:44 30.09.2025 |
У Міністерстві оборони Швеції підтвердили переговори з Україною про можливість надання винищувачів Gripen, але зауважили, що рішення щодо цього ще немає.
Як повідомляє SVT, пише "Європейська правда", про це у письмовому коментарі сказав заступник речника міністра оборони Адам Шелін.
До Міноборони Швеції звернулися за коментарями після заяви першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка в інтерв'ю BBC, що Україна "очікує" від партнерів додаткові F-16, французькі Mirage і шведські Gripen. Він не називав ні кількості, ні часових рамок.
Речник зі шведського Міноборони підтвердив, що перемовини про це ведуться, але зауважив, що конкретних домовленостей ще немає.
Президент України Володимир Зеленський натякав на переговори щодо шведських Gripen у серпні після розмови з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна завершила процес скринінгу на шляху до членства в ЄС
|Президентка Єврокомісії: Домовилися з Україною про два мільярди євро на дрони
|Зеленський анонсував експорт деяких видів зброї до США, Європи, Близького Сходу, Африки
|У МО заявили, що Україна очікує шведські винищувачі Gripen
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|У Швеції прокоментували переговори про винищувачі Gripen для України
|Нові пакети зброї для України в межах ініціативи PURL вже узгоджують зі США
|Президентка ЄК просуває ідею «репараційної позики» для України з заморожених росактивів
|Україна завершила процес скринінгу на шляху до членства в ЄС
|Президентка Єврокомісії: Домовилися з Україною про два мільярди євро на дрони
|Зеленський анонсував експорт деяких видів зброї до США, Європи, Близького Сходу, Африки
Бізнес
|Трампівська угода: половина заробітку TikTok у США лишиться китайцям
|Камера Apple iPhone 17 Pro увірвалася в трійку DxOMark та посунула Vivo X200 Ultra
|Під час купівлі нових авто українці отримуватимуть інформацію про витрати палива та рівень викидів - Свириденко
|Анонсовано Xiaomi Pad 8 та Pad 8 Pro — 11.2" дисплей, Snapdragon, HyperOS і Dolby Atmos
|Смартфони Xiaomi 17 представлені офіційно: чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, додатковий екран та великі батареї
|Microsoft продовжить безплатні оновлення Windows 10 на рік, але лише в Європі
|Xiaomi 15T з камерами Leica вже у продажу в Алло