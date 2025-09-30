У МО заявили, що Україна очікує шведські винищувачі Gripen

У міністерстві оборони України очікують, що на озброєння Повітряних сил ЗСУ надійдуть ще й шведські винищувачі Gripen. Це випливає із заяви заступника міністра оборони генерала-лейтенанта Івана Гаврилюка в інтерв'ю BBC Україна.

Зокрема, під час розмови з журналістами видання Гаврилюк розповів, що "очікуються" додаткові надходження від західних союзників винищувачів F-16, французьких винищувачів Mirage, а також шведських винищувачів Gripen.

На запитання журналіста щодо того, чи йдеться про всі три типи літаків - Mirage, Gripen та F-16, - чи лише якийсь конкретний, Гаврилюк відповів, що перелік літаків названо правильно. Утім, конкретні деталі щодо термінів і типів він відмовився називати. "Практично, ви номенклатуру назвали правильно, але деталізувати, коли, що, який я не буду, - сказав він. - Коли побачите їх в повітрі над Україною, тоді будете розуміти".

Уряд Швеції був відкритий до постачання Gripen Україні

На початку вересня цього року міністр оборони Швеції Пол Йонсон у розмові з профільним виданням Breaking Defense

повідомив, що в Стокгольмі залишаються відкритими до дискусії щодо постачання старіших версій літаків Gripen, а саме версій C/D.

Ідею постачання цих винищувачів українським військовим підтримують і представники компанії-виробника Saab. А наприкінці червня стало відомо про відмову міноборони Швеції розібрати на запчастини одразу 60 винищувачів Gripen з метою "канібалізації" - використання їхніх вузлів і агрегатів для підтримки сучасніших версій цього літака. Тоді ж українське профільне видання Defence Express

повідомило, що такий крок теоретично можна було розцінювати як сигнал на підвищення шансів передачі Україні цих літаків.