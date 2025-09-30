Фінансові новини
- |
- 30.09.25
- |
- 01:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У МО заявили, що Україна очікує шведські винищувачі Gripen
23:55 29.09.2025 |
У міністерстві оборони України очікують, що на озброєння Повітряних сил ЗСУ надійдуть ще й шведські винищувачі Gripen. Це випливає із заяви заступника міністра оборони генерала-лейтенанта Івана Гаврилюка в інтерв'ю BBC Україна.
Зокрема, під час розмови з журналістами видання Гаврилюк розповів, що "очікуються" додаткові надходження від західних союзників винищувачів F-16, французьких винищувачів Mirage, а також шведських винищувачів Gripen.
На запитання журналіста щодо того, чи йдеться про всі три типи літаків - Mirage, Gripen та F-16, - чи лише якийсь конкретний, Гаврилюк відповів, що перелік літаків названо правильно. Утім, конкретні деталі щодо термінів і типів він відмовився називати. "Практично, ви номенклатуру назвали правильно, але деталізувати, коли, що, який я не буду, - сказав він. - Коли побачите їх в повітрі над Україною, тоді будете розуміти".
Уряд Швеції був відкритий до постачання Gripen Україні
На початку вересня цього року міністр оборони Швеції Пол Йонсон у розмові з профільним виданням Breaking Defense
повідомив, що в Стокгольмі залишаються відкритими до дискусії щодо постачання старіших версій літаків Gripen, а саме версій C/D.
Ідею постачання цих винищувачів українським військовим підтримують і представники компанії-виробника Saab. А наприкінці червня стало відомо про відмову міноборони Швеції розібрати на запчастини одразу 60 винищувачів Gripen з метою "канібалізації" - використання їхніх вузлів і агрегатів для підтримки сучасніших версій цього літака. Тоді ж українське профільне видання Defence Express
повідомило, що такий крок теоретично можна було розцінювати як сигнал на підвищення шансів передачі Україні цих літаків.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісарка Кос вважає, що Україна виконала «домашнє завдання» щодо нацменшин
|Вибори у Молдові: після обробки всіх протоколів партія Санду отримала 50,2% голосів виборців
|Єврокомісарка Кос, відповідальна за розширення, прибула в Україну з триденним візитом
|Швеція анонсувала «зимовий» пакет підтримки для України на майже 100 млн євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ