Фінансові новини
- |
- 23.09.25
- |
- 00:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп зустрінеться із Зеленським 23 вересня
23:20 22.09.2025 |
Речниця Білого дому Керолайн Левітт анонсувала зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського у Нью-Йорку у вівторок.
Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала на пресконференції у понеділок.
За словами Левітт, президент США візьме участь у 80-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, де у вівторок, 23 вересня, "виступить з важливою промовою".
"Президент також проведе двосторонні зустрічі з генеральним секретарем ООН та лідерами України, Аргентини та Європейського Союзу", - додала вона.
У МЗС раніше підтвердили, що президент Володимир Зеленський буде присутній на тижні високого рівня 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, яка відбудеться в Нью-Йорку.
Сам Зеленський говорив, що під час зустрічі з Трампом хотів би отримати сигнали того, "наскільки ми близькі до розуміння, що гарантії безпеки будуть від всіх партнерів такі, як нам потрібні", а також щодо санкцій проти РФ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Стубб: Гарантії безпеки для України означатимуть участь Європи у війні з РФ у разі нового нападу
|У Криму ГУР уперше в історії спалило два ворожі літаки-амфібії Бе-12 «Чайка»
|У ніч на 20 вересня Сили безпілотних систем уразили два російських НПЗ у Саратові та Новокуйбишевську
|Концепт трьох нових експортних платформ зброї буде представлений протягом двох тижнів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Зеленський запровадив санкції проти ексвласника «Дельта Банку» Лагуна. Він виїхав з України три роки тому
|Трамп зустрінеться із Зеленським 23 вересня
|Законопроєкт про скасування експортного мита на сою та ріпак зареєстровано в Раді
|Більше третини роботодавців фіксують звільнення чоловіків 18-22 років після дозволу на виїзд - опитування
|У Силах оборони розгортають цифрову систему обліку військових "Імпульс"
|Стубб: Гарантії безпеки для України означатимуть участь Європи у війні з РФ у разі нового нападу
Бізнес
|Китайський автогігант BYD стикається з неочікуваними проблемами — Bloomberg
|AMD Ryzen 9800X3D зміг подолати планку в неймовірних 7,3 ГГц
|Джек Ма повернувся в Alibaba
|NVIDIA інвестує $5 млрд в Intel і запускає партнерство з компанією
|YouTube представив нові інструменти штучного інтелекту та розширив можливості монетизації
|Meta представила Ray-Ban Display - інноваційні смарт-окуляри для просунутої взаємодії з ШІ
|«М’ятий» графен покращує суперконденсатори та наближає заміну акумуляторів