Штати відкликали візи палестинських посадовців перед Генасамблеєю ООН
12:59 01.09.2025 |
США відкликали візи для представників Організації визволення Палестини та Палестинської адміністрації напередодні чергової сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Про це повідомляє Державний департамент США, передає Укрінформ.
У зовнішньополітичному відомстві пояснили, що таке рішення ухвалено відповідно до американського законодавства, оскільки обидві палестинські структури «не виконують своїх зобов'язань і підривають перспективи миру».
Водночас у Вашингтоні підкреслили, що США залишаються відкритими до відновлення взаємодії, якщо палестинська сторона «виконає свої зобов'язання та продемонструє конкретні кроки для повернення на конструктивний шлях» до мирного співіснування з Ізраїлем.
Нагадаємо, 80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН відкривається у Нью-Йорку 9 вересня 2025 року.
