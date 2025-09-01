Авторизация

Штати відкликали візи палестинських посадовців перед Генасамблеєю ООН

 

США відкликали візи для представників Організації визволення Палестини та Палестинської адміністрації напередодні чергової сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Про це повідомляє Державний департамент США, передає Укрінформ.

У зовнішньополітичному відомстві пояснили, що таке рішення ухвалено відповідно до американського законодавства, оскільки обидві палестинські структури «не виконують своїх зобов'язань і підривають перспективи миру».

Водночас у Вашингтоні підкреслили, що США залишаються відкритими до відновлення взаємодії, якщо палестинська сторона «виконає свої зобов'язання та продемонструє конкретні кроки для повернення на конструктивний шлях» до мирного співіснування з Ізраїлем.

Нагадаємо, 80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН відкривається у Нью-Йорку 9 вересня 2025 року.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3203
  0,0601
 0,15
EUR
 1
 48,1960
  0,0619
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 09:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0281  0,03 0,08 41,5573  0,04 0,10
EUR 47,9935  0,13 0,26 48,6677  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3900  0,09 0,22 41,4317  0,10 0,25
EUR 48,5400  0,34 0,71 48,5650  0,34 0,69

