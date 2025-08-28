Фінансові новини
Італія просуває «НАТО-лайт» як гарантію безпеки для України
08:57 28.08.2025 |
Ключовим варіантом західних союзників у обговоренні гарантій безпеки для України є механізм, який ґрунтується на статті 5 Статуту НАТО про колективну оборону, заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. За її словами, саме ця пропозиція стала основним предметом переговорів на нещодавній зустрічі у Вашингтоні за участю США, європейських країн та України.
Формат, який у західній пресі називають «НАТО-лайт» (тобто «полегшений варіант» НАТО), передбачає, що Україна не стане членом альянсу, але в разі нападу союзники будуть зобов'язані впродовж 24 годин узгодити заходи у відповідь. Серед них - прискорене надання військової та економічної допомоги Києву, посилення української армії та нові санкції проти Росії.
Міністр оборони Італії Ґвідо Крозетто підкреслив, що ініціатива Мелоні спрямована на те, щоб НАТО як оборонний альянс забезпечував захист іноземної держави, наприклад України. Якщо єдиний формат буде неможливий, окремі країни можуть взяти на себе такі зобов'язання у двосторонньому режимі.
Москва відкидає ідею присутності іноземних військових на території України та наполягає на нейтральному статусі Києва.
Видання Financial Times раніше повідомляло, що західні союзники України обговорюють як гарантії безпеки створення трьох ліній оборони. Деякі європейські чиновники допускають можливість надсилання французьких та британських військ у рамках майбутньої мирної угоди. Президент США Дональд Трамп надсилання американських військових відкинув, але заявив про готовність розглянути авіаційну підтримку та обмін розвідувальними даними.
