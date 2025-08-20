Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Спілці миротворців Фінляндії допускають відправлення військових в Україну

 

Голова Спілки миротворців Фінляндії Йорма Ала-Санкіла вважає за можливе, що Фінляндія могла б відправити миротворців в Україну в рамках потенційної міжнародної операції з гарантій безпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Він підкреслює, що остаточне рішення про це ухвалюють уряд і парламент.

"Досі існував принцип, що всі миротворці - добровольці. Найімовірніше, так буде і зараз", - сказав Ала-Санкіла.

Низка європейських лідерів, включно з президентом Фінляндії Александром Стуббом, у понеділок у Вашингтоні обговорювали, зокрема, гарантії безпеки для України. Фінські миротворці до цього не працювали в Україні, але там діяли спостерігачі ОБСЄ, які стежили за виконанням угод про припинення вогню.

"Проведення можливої миротворчої операції неможливе в рамках звичайних механізмів гарантій безпеки, оскільки Україна не є членом НАТО або ЄС", - зазначає Ала-Санкіла.

На його думку, організатором має виступати коаліція, де ключову роль відігравали б США. "Одних лише європейських гарантій, можливо, було б недостатньо. Стримуючий ефект найпотужнішої військової держави світу щодо російської агресії куди значніший", - сказав він..

Спілка миротворців - це організація, що захищає інтереси миротворців, вона не бере участі в плануванні операцій.

За словами Ала-Санкіла, фіни могли б виконувати різні завдання.

"У нас є великий досвід і навички, і йдеться далеко не тільки про солдатів з автоматами. Фіни, наприклад, вміють працювати з вибухотехнікою, добре будують, можуть бути спостерігачами і виконувати штабні завдання", - пояснив він.

За словами Йорми Ала-Санкіла, відправка миротворців упродовж майже 70 років була для Фінляндії звичайною практикою. За цей час фіни брали участь в операціях ООН, ЄС, НАТО, а також у різних коаліційних місіях.

"Наразі у військових операціях з підтримання миру беруть участь близько чотирьохсот осіб, з них приблизно половина - у місіях ООН", - уточнив він.

Європейські посадовці обговорюють план відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, причому близько 10 країн готові надати своїх військових.

Як повідомлялося, глава британських збройних сил повідомить своїм американським колегам, що Велика Британія готова відправити війська для захисту неба і моря України, але не на лінію зіткнення з Росією.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас наголосила, що тільки надійні гарантії безпеки України забезпечать стримування Росії від потенційного нападу в майбутньому.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3782
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1684
  0,1557
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0744  0,03 0,08 41,5820  0,01 0,02
EUR 47,9524  0,00 0,00 48,5300  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,08 0,19 41,3200  0,08 0,19
EUR 48,1700  0,13 0,27 48,2000  0,13 0,27

Бізнес