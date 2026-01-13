Авторизация

Британія з лютого передаватиме Україні вдосконалені дрони та перехоплювачі

У січні Велика Британія розпочне виробництво вдосконалених дронів і перехоплювачі, і в лютому почне постачати їх в Україну, повідомив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я радий повідомити, що цього тижня українські інженери працюють разом з британськими інженерами у Великій Британії. Я радий повідомити, що цього місяця ми розпочнемо виробництво цих нових вдосконалених безпілотників та перехоплювачів, а наступного місяця почнемо постачати їх в Україну", - сказав він.

За його словами, Велика Британія прагне забезпечити, щоб Україна щомісячно отримували понад тисячу таких безпілотників.

Гілі також привітав з призначення на посаду керівника Офісу президента Кирила Буданова, і зауважив, що з нетерпінням чекає на співпрацю з ним і потенційним міністром оборони Михайлом Федоровим.

"І, якщо дозволите, я хотів би сказати кілька слів похвали про те, як мені пощастило працювати з Денисом протягом шести місяців. За короткий час він зробив великий внесок. Він допоміг забезпечити, щоб наші команди, українські та британські, працювали набагато ефективніше разом. Ми маємо чудову основу для розвитку до 2026 року, і ми будемо її розвивати", - наголосив міністр.

Раніше у п'ятницю міністр оборони Денис Шмигаль після зустрічі з Гілі повідомив у Телеграмі: "З лютого виходимо на виробництво 1000 дронів-перехоплювачів Octopus на місяць".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Британія
 

Бізнес