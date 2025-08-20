Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Велика Британія та ЄС готують санкції проти росії на випадок відмови путіна від переговорів — Telegraph

 

Велика Британія та Європейський Союз готують нові санкції проти росії на випадок, якщо глава кремля володимир путін відмовиться брати участь у тристоронніх переговорах із президентами України та США Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом.

Про це пише Telegraph з посиланням на посадовця у британському уряді.

За словами співрозмовника видання, якщо путін «зволікатиме, ухилятиметься від розмови або відмовиться від неї, це стане ще одним поштовхом для санкцій».

Також джерела журналістів зазначили, що путін погодився зустрітися з Трампом на Алясці лише після того, як президент США запровадив санкції проти Індії за те, що вона продовжує купувати російську нафту.

Що передувало?

Президент США Дональд Трамп заявив, що в розмові з російським лідером володимиром путіним він розпочав підготовку до зустрічі очільника кремля з українським президентом Володимиром Зеленським.

За словами держсекретаря США Марко Рубіо, глава рф висловив готовність до цієї зустрічі, тоді як російський міністр закордонних справ Сергій Лавров наголосив, що такі зустрічі «потрібно дуже ретельно готувати».

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що зустріч може відбутися протягом наступних двох тижнів. Медіа писали, що місцем проведення може стати Будапешт в Угорщині, а подальший тристоронній саміт за участі США можуть організувати в іншому європейському місті.

Видання Axios також повідомляло, що путін пропонував провести зустріч із Зеленським у Москві, однак той відмовився.
За матеріалами: hromadske.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3782
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1684
  0,1557
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0744  0,03 0,08 41,5820  0,01 0,02
EUR 47,9524  0,00 0,00 48,5300  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,08 0,19 41,3200  0,08 0,19
EUR 48,1700  0,13 0,27 48,2000  0,13 0,27

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес