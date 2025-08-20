Велика Британія та ЄС готують санкції проти росії на випадок відмови путіна від переговорів — Telegraph

Велика Британія та Європейський Союз готують нові санкції проти росії на випадок, якщо глава кремля володимир путін відмовиться брати участь у тристоронніх переговорах із президентами України та США Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом.

Про це пише Telegraph з посиланням на посадовця у британському уряді.

За словами співрозмовника видання, якщо путін «зволікатиме, ухилятиметься від розмови або відмовиться від неї, це стане ще одним поштовхом для санкцій».

Також джерела журналістів зазначили, що путін погодився зустрітися з Трампом на Алясці лише після того, як президент США запровадив санкції проти Індії за те, що вона продовжує купувати російську нафту.

Що передувало?

Президент США Дональд Трамп заявив, що в розмові з російським лідером володимиром путіним він розпочав підготовку до зустрічі очільника кремля з українським президентом Володимиром Зеленським.

За словами держсекретаря США Марко Рубіо, глава рф висловив готовність до цієї зустрічі, тоді як російський міністр закордонних справ Сергій Лавров наголосив, що такі зустрічі «потрібно дуже ретельно готувати».

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що зустріч може відбутися протягом наступних двох тижнів. Медіа писали, що місцем проведення може стати Будапешт в Угорщині, а подальший тристоронній саміт за участі США можуть організувати в іншому європейському місті.

Видання Axios також повідомляло, що путін пропонував провести зустріч із Зеленським у Москві, однак той відмовився.