12.08.25
- 23:45
- RSS
- мапа сайту
В Болгарії проходять обшуки за запитом НАБУ у справі про корупційну купівлю зброї
17:21 12.08.2025
У столиці Болгарії Софії та по всій країні у вівторок проходять обшуки на запит Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у справі, пов'язаній з корупцією під час купівлі зброї.
Про це, як пише "Європейська правда", інформує BTA.
Наразі в рамках операції нікого не затримали, повідомив журналістам у вівторок в. о. генерального секретаря Міністерства внутрішніх справ Мірослав Рашков.
Раніше цього дня Верховна прокуратура касаційного суду заявила, що здійснює нагляд за обшуками та вилученням майна в будинках і офісах торговців зброєю по всій Болгарії на прохання Києва у зв'язку з розслідуванням корупції в Україні, пов'язаної з продажем зброї за завищеними цінами.
Рашков уточнив, що операція проводиться в декількох регіонах під контролем Національної служби розслідувань. Він додав, що обшуки проводяться за адресами в декількох містах.
В обшуках беруть участь численні слідчі Національної служби розслідувань, співробітники генерального управління МВС з боротьби з організованою злочинністю та генерального управління жандармерії, спеціальних операцій і протидії тероризму.
Нагадаємо, за даними "УП", в середині липня НАБУ провело обшуки за місцем проживання ексзаступника голови ОП, який був куратором Офісу президента Зеленського над всією економікою країни, Ростислава Шурми у передмісті німецького Мюнхена.
