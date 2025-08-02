Керівник НАБУ підтвердив факт обшуку у будинку ексзаступника глави ОП Шурми у Німеччині

Правоохоронці Німеччині 15 липня провели обшуки у колишнього заступника керівника Офісу президента України Ростислава Шурми за його місцем проживанням поблизу Мюнхена за запитом Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), цю інформацію в українських та німецьких ЗМІ підтвердив керівник НАБУ Семен Кривонос.

"Оскільки ця інформація є уже медійною, і тим більше, що німецька сторона повідомила, так я можу підтвердити, що відповідні слідчі дії відбувалися. Особливо коментувати ... в силу закону я не можу ні перспективу даного кримінального провадження, ні його суть", - сказав він в інтерв'ю "24 Каналу" у п'ятницю.

За його словами, це кримінальне провадження активно розслідується.

"Ми чекаємо ... від німецьких правоохоронців в межах нашої міжнародної співпраці окремої інформації. І для того, щоб не нашкодити цій співпраці з правоохоронцями іноземних країн, я не буду коментувати детально, але можу сказати, що ця справа рухається активно вперед", - повідомив Кривонос.

Він відмовився давати політичні оцінки слідчих дій, хоча й допустив, що ефективність Національного антикорупційного бюро могла викликати певну кризу.

"Національне антикорупційне бюро не розмежує високопосадовців за політичною якоюсь ознакою. У нас є і представники, і операції по особам, які себе прирівнюють до опозиції. Наприклад, "Чисте місто" - це в межах Київської міської державної адміністрації, Київської міської ради викриття злочинної організації. Це так само і справи по високопосадовцям різних органів державної влади, в тому числі і Офісу президента. У нас є вже підозрюваний колишній заступник керівника Офісу президента, і наразі дана справа готується до направлення до суду", - зазначив Кривонос.

В той же час на прохання ведучої прокоментувати публікації українських ЗМІ про "справи бізнесмена Міндіча і міністра Чернишова" очільник НАБУ відповів відмовою.

"Я, як посадова особа, як директор Національного антикорупційного бюро, не можу коментувати окремі справи, тим більше ті, які перебувають на етапі досудового розслідування або ... в стадії активних слідчих розшукових дій. Тому я можу ... відповісти, що загалом діяльність Національного антикорупційного бюро останнім часом, особливо останні півроку, демонструє суттєві результати", - наголосив Кривонос.

Як повідомлялося, на початку травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура у повідомила про рішення її прокурора завершити досудове розслідування у справі стосовно колишнього заступника керівника Офісу президента України Андрія Смирнова та власника будівельної компанії.

Видання Spiegel у п'ятницю повідомило, що на прохання НАБУ баварські слідчі провели обшук у будинку Шурми в місті Штарнберг (Баварія) під Мюнхеном.