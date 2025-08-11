Новим речником Міноборони став журналіст та телеведучий Дрималовський

Новим речником Міністерства оборони України став військовослужбовець, журналіст та телеведучий Орест Дрималовський, повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

"Орест захищав Україну у складі 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади на Донеччині. За свою виняткову службу нагороджений медаллю "Хрест Доблесті", - повідомили у Міноборони.

У журналістиці Дрималовський працював з 2015 року, був кореспондентом і ведучим на телеканалі "Перший Західний", а згодом - у програмі "Вікна-новини" на СТБ. До Збройних Сил України долучився у лютому 2024 року.

Раніше посаду речника оборонного відомства займав Дмитро Лазуткін.