Фінансові новини
- |
- 11.08.25
- |
- 18:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Новим речником Міноборони став журналіст та телеведучий Дрималовський
13:33 11.08.2025 |
Новим речником Міністерства оборони України став військовослужбовець, журналіст та телеведучий Орест Дрималовський, повідомляється на сторінці відомства у Facebook.
"Орест захищав Україну у складі 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади на Донеччині. За свою виняткову службу нагороджений медаллю "Хрест Доблесті", - повідомили у Міноборони.
У журналістиці Дрималовський працював з 2015 року, був кореспондентом і ведучим на телеканалі "Перший Західний", а згодом - у програмі "Вікна-новини" на СТБ. До Збройних Сил України долучився у лютому 2024 року.
Раніше посаду речника оборонного відомства займав Дмитро Лазуткін.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС направить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України
ТОП-НОВИНИ
|Оновлена стратегія розвитку фінсектору націлена на інфляцію 5% та спред між курсом НБУ та готівковим до 3%
|«Невідомі дрони» атакували Арзамаський приладобудівний завод у РФ: об'єкт горів
|Каллас: Угода між США та РФ має включати Україну та ЄС
|Зеленський: Україна готова до миру, але не даруватиме землю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Міноборони у липні допустило до експлуатації вісім нових наземних роботів
|ЄС направить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України
|Українські військові отримали дрони Vector з акустичними датчиками для виявлення артилерії
|В Україні створили багаторазовий дрон-перехоплювач оснащений дробовиком
|Новим речником Міноборони став журналіст та телеведучий Дрималовський
|Алієв виділив $2 млн на допомогу Україні після російських атак на об’єкти SOCARс
Бізнес
|«Найрозумніший ШІ» Grok 4 тепер доступний безкоштовно, але є нюанс...
|Вас почули: OpenAI повернула GPT-4o в ChatGPT на тлі незадоволення GPT-5
|OpenAI розкрила ліміти на GPT-5 в ChatGPT, для безплатної версії — 10 запитів на 5 годин
|Гендиректор Intel відповів на вимогу Трампа покинути пост
|Сукупний дохід найбільших українських IT-компаній торік таки трохи впав
|Microsoft інтегрує GPT-5 у всі продукти Copilot з новим розумним режимом
|Зустрічайте, GPT-5: OpenAI запустила «найсучаснішу в світі» модель ШІ — безплатно для всіх користувачів