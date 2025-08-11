Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЗМІ: Азербайджан може розглянути зняття ембарго на постачання озброєння Україні

 

Азербайджан може розглянути питання про зняття ембарго на постачання озброєння Україні, якщо РФ продовжить бити по газовій інфраструктурі України, по якій проходить азербайджанський газ.

Про це стало відомо виданню Caliber.Az, передає "Європейська правда".

У неділю відбулася телефонна розмова між президентами Азербайджану та України Ільхамом Алієвим і Володимиром Зеленським, під час якої було обговорено й питання завдання російською армією ударів по газовій інфраструктурі України, якою проходить азербайджанський газ, а також по нафтовій базі SOCAR в Одесі.

Керівники країн висловили обурення діями російських збройних сил.

За відомостями Caliber.Az, отриманими з достовірних джерел, якщо Росія продовжить свою агресивну політику щодо інтересів Азербайджану, то офіційний Баку почне розглядати питання про зняття ембарго на постачання озброєння Україні, що перебуває в його арсеналі.

Слід зазначити, що російські збройні сили почали послідовно завдавати ударів по енергетичних об'єктах Азербайджану на території України. Ця ситуація змушує Баку вживати заходів у відповідь.

Нагадаємо, в ніч із 7 на 8 серпня 2025 року російські війська атакували нафтобазу азербайджанської компанії SOCAR в Одеській області України.

Росія направила п'ять ударних дронів "Шахед" на нафтобазу SOCAR, спричинивши пожежу і пошкодивши дизельний трубопровід.

Четверо співробітників компанії дістали важкі поранення. Це вже другий напад за останні тижні на об'єкти в Україні, пов'язані з Азербайджаном. Раніше було атаковано газорозподільну станцію поблизу Орлівки, ключовий елемент Трансбалканського газопроводу, яким 28 червня в Україну почав надходити азербайджанський газ.
 

