Україна і Швеція готують масштабний проєкт з розвитку бойової авіації - Зеленський

Україна і Швеція готують сильний проєкт з розвитку української бойової авіації.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає Укрінформ.

"Готуємо зі Швецією нові кроки в розвитку нашої української бойової авіації - це може бути сильний проєкт на десятиліття", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що усі партнери, так само як і Україна, абсолютно чітко розуміють загрози. Усі бачать, що жодного реального кроку Росії до миру, жодного кроку на землі чи в повітрі, які могли би зберегти життя, - немає.

"Тому потрібні санкції, потрібен тиск. Сила потрібна - сила передусім Сполучених Штатів, сила Європи, сила всіх націй світу, які хочуть миру та спокою в міжнародних відносинах. Якщо Росія не хоче зупиняти війну, значить, треба зупиняти її економіку", - акцентував Президент.

Зеленський повідомив, що майже цілодобово цими днями проводить переговори з усіма, хто поважає міжнародне право. Будуть ще зустрічі, будуть ще контакти.

Тільки у неділю Президент України говорив з Прем'єр-міністром Швеції, із Президентом Казахстану, із Президентом Азербайджану, з Президентом Франції й отримав чітку підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

"Треба якнайшвидше завершити війну чесним миром. Чесний мир потрібен. Чітка підтримка того, що все, що стосується України, має вирішуватись за участю України. Так само як це має бути й щодо кожної іншої незалежної держави. Усіх треба поважати. Дякую всім, хто саме на такій позиції разом з Україною.