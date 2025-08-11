Фінансові новини
- |
- 11.08.25
- |
- 10:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Єдиний спосіб робити свою роботу добре — це любити її. Якщо ти ще не знайшов свою улюблену справу, продовжуй шукати"
Стів Джобс
Україна і Швеція готують масштабний проєкт з розвитку бойової авіації - Зеленський
08:25 11.08.2025 |
Україна і Швеція готують сильний проєкт з розвитку української бойової авіації.
Про це Президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає Укрінформ.
"Готуємо зі Швецією нові кроки в розвитку нашої української бойової авіації - це може бути сильний проєкт на десятиліття", - сказав Зеленський.
Він зауважив, що усі партнери, так само як і Україна, абсолютно чітко розуміють загрози. Усі бачать, що жодного реального кроку Росії до миру, жодного кроку на землі чи в повітрі, які могли би зберегти життя, - немає.
"Тому потрібні санкції, потрібен тиск. Сила потрібна - сила передусім Сполучених Штатів, сила Європи, сила всіх націй світу, які хочуть миру та спокою в міжнародних відносинах. Якщо Росія не хоче зупиняти війну, значить, треба зупиняти її економіку", - акцентував Президент.
Зеленський повідомив, що майже цілодобово цими днями проводить переговори з усіма, хто поважає міжнародне право. Будуть ще зустрічі, будуть ще контакти.
Тільки у неділю Президент України говорив з Прем'єр-міністром Швеції, із Президентом Казахстану, із Президентом Азербайджану, з Президентом Франції й отримав чітку підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.
"Треба якнайшвидше завершити війну чесним миром. Чесний мир потрібен. Чітка підтримка того, що все, що стосується України, має вирішуватись за участю України. Так само як це має бути й щодо кожної іншої незалежної держави. Усіх треба поважати. Дякую всім, хто саме на такій позиції разом з Україною.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Каллас: Угода між США та РФ має включати Україну та ЄС
|Зеленський: Україна готова до миру, але не даруватиме землю
|Лідери Європи: Україні потрібні надійні гарантії безпеки
|Путін і Трамп зустрінуться на Алясці. Україна та європейці представили США свій план миру
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|«Невідомі дрони» атакували Арзамаський приладобудівний завод у РФ: об'єкт горів
|ЗМІ: Азербайджан може розглянути зняття ембарго на постачання озброєння Україні
|Україна і Швеція готують масштабний проєкт з розвитку бойової авіації - Зеленський
|Каллас: Угода між США та РФ має включати Україну та ЄС
|Зеленський: Україна готова до миру, але не даруватиме землю
|З урахуванням лінії фронту: Венс пояснив, як США планують врегулювати війну в Україні
Бізнес
|Samsung запроваджує у One UI 8 функцію виявлення голосового шахрайства
|Gemini «Storybook» - персональний ШІ-казкар з ілюстраціями та голосом
|Трамп закликає генерального директора Intel піти у відставку через зв'язки з Китаєм
|Google додає в Gemini режим репетитора
|Ілон Маск анонсував нову систему автономного водіння Tesla, покращену у 10 разів
|Samsung виготовлятиме чипи Apple у США
|В Україні з'явиться власна державна інфраструктура для штучного інтелекту