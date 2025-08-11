Авторизация

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

З урахуванням лінії фронту: Венс пояснив, як США планують врегулювати війну в Україні

 

Сполучені Штати перебувають у процесі погодження часу, коли президенти Росії та України Володимир Путін та Володимир Зеленський зможуть сісти за стіл переговорів та обговорити припинення конфлікту в Україні. Про це в інтерв'ю FoxNews заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

«Президенту (Трампу) потрібно змусити президента Путіна сісти за стіл переговорів із президентом Зеленським і вирішити їхні розбіжності. Звичайно, ми засуджуємо вторгнення, нам не подобається поточна ситуація, але треба дійти миру. І єдина можливість це зробити - сісти та поговорити», - сказав Венс.

За його словами, США не вважають, що контакти Путіна та Зеленського перед самітом США - Росія на Алясці були б продуктивними. Венс додав, що президент США Трамп «має сумнів в успіху переговорів щодо України, але вважає за потрібне дати їм шанс». США націлені на врегулювання конфлікту з урахуванням поточної лінії зіткнення, наголосив Венс, зазначивши, що Вашингтон продовжить діалог з Україною та Зеленським.

«Ми спробуємо знайти таке рішення на основі переговорів, яке влаштує і росіян, і українців. Зрештою обидві сторони, ймовірно, будуть незадоволені», - сказав американський віцепрезидент.

Джей Ді Венс наголосив, що США більше не збираються «фінансувати конфлікт в Україні» і мають намір добиватися його якнайшвидшого закінчення. «Якщо європейці хочуть взяти на себе ініціативу та закуповувати зброю у американських виробників - ми не проти, але самі більше це фінансувати не будемо», - заявив Венс.

Він також повідомив, що президент Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Китаю за імпорт російської нафти, але «поки що не ухвалив твердого рішення» з цього питання.

Територіальні вимоги Росії мало схожі на обмін територіями, а умовою укладення мирних домовленостей мають бути міцні гарантії безпеки для України. Про це журналістам у Брюсселі на умовах анонімності розповів 10 серпня високопосадовець Євросоюзу.

«Щодо територіальних питань - позиція Росії сформульована як територіальний обмін, але він виглядає як досить односторонній обмін», - відзначило джерело.

Президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч безпекових радників України і її союзників, що пройшла 9 серпня у Великій Британії, була конструктивною. Він сказав про це у вечірньому зверненні, після доповіді голови Офісу президента Андрія Єрмака, який брав участь у цій зустрічі.

Заява з'явилася в той час, як президент США Дональд Трамп оголосив про намір провести на Алясці зустріч із російським лідером Володимиром Путіним, спрямовану на досягнення мирної угоди між Україною і РФ.

Оголошуючи про зустріч 8 серпня, Трамп припустив, що будь-яке рішення може включати «обмін територіями».

Як пише The Wall Street Journal, Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області».
За матеріалами: radiosvoboda.org
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3895
  0,0669
 0,16
EUR
 1
 48,1939
  0,0821
 0,17

Курс обміну валют на 08.08.25, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1308  0,07 0,16 41,6877  0,06 0,15
EUR 47,9358  0,07 0,14 48,6562  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на 08.08.25, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,09 0,22 41,4200  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

Бізнес