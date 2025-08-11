З урахуванням лінії фронту: Венс пояснив, як США планують врегулювати війну в Україні

Сполучені Штати перебувають у процесі погодження часу, коли президенти Росії та України Володимир Путін та Володимир Зеленський зможуть сісти за стіл переговорів та обговорити припинення конфлікту в Україні. Про це в інтерв'ю FoxNews заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

«Президенту (Трампу) потрібно змусити президента Путіна сісти за стіл переговорів із президентом Зеленським і вирішити їхні розбіжності. Звичайно, ми засуджуємо вторгнення, нам не подобається поточна ситуація, але треба дійти миру. І єдина можливість це зробити - сісти та поговорити», - сказав Венс.

За його словами, США не вважають, що контакти Путіна та Зеленського перед самітом США - Росія на Алясці були б продуктивними. Венс додав, що президент США Трамп «має сумнів в успіху переговорів щодо України, але вважає за потрібне дати їм шанс». США націлені на врегулювання конфлікту з урахуванням поточної лінії зіткнення, наголосив Венс, зазначивши, що Вашингтон продовжить діалог з Україною та Зеленським.

«Ми спробуємо знайти таке рішення на основі переговорів, яке влаштує і росіян, і українців. Зрештою обидві сторони, ймовірно, будуть незадоволені», - сказав американський віцепрезидент.

Джей Ді Венс наголосив, що США більше не збираються «фінансувати конфлікт в Україні» і мають намір добиватися його якнайшвидшого закінчення. «Якщо європейці хочуть взяти на себе ініціативу та закуповувати зброю у американських виробників - ми не проти, але самі більше це фінансувати не будемо», - заявив Венс.

Він також повідомив, що президент Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Китаю за імпорт російської нафти, але «поки що не ухвалив твердого рішення» з цього питання.

Територіальні вимоги Росії мало схожі на обмін територіями, а умовою укладення мирних домовленостей мають бути міцні гарантії безпеки для України. Про це журналістам у Брюсселі на умовах анонімності розповів 10 серпня високопосадовець Євросоюзу.

«Щодо територіальних питань - позиція Росії сформульована як територіальний обмін, але він виглядає як досить односторонній обмін», - відзначило джерело.

Президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч безпекових радників України і її союзників, що пройшла 9 серпня у Великій Британії, була конструктивною. Він сказав про це у вечірньому зверненні, після доповіді голови Офісу президента Андрія Єрмака, який брав участь у цій зустрічі.

Заява з'явилася в той час, як президент США Дональд Трамп оголосив про намір провести на Алясці зустріч із російським лідером Володимиром Путіним, спрямовану на досягнення мирної угоди між Україною і РФ.

Оголошуючи про зустріч 8 серпня, Трамп припустив, що будь-яке рішення може включати «обмін територіями».

Як пише The Wall Street Journal, Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області».