Генсек НАТО: Постачання зброї Україні триватиме, незалежно від того, чим закінчиться зустріч Трампа і путіна

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що постачання зброї Україні, узгоджене Альянсом, продовжиться, незалежно від результатів зустрічі президента США Дональда Трампа з главою рф володимиром путіним.

Про це він розповів в інтерв'ю CBS News.

Рютте запевнив, що в НАТО не відмовилися від свого зобов'язання «забезпечити Україну всім необхідним, щоб вона залишалася в боротьбі та була в найкращому можливому становищі».

Щодо самої зустрічі Трампа та путіна, то генсек НАТО вважає, що президент США хоче переконатися, чи «налаштований серйозно» путін до переговорів.

«Якщо ні, то на цьому все й зупиниться. Якщо він [путін] налаштований серйозно, то процес продовжиться - із залученням України та європейців», - зазначив Рютте.

Очільник Північноатлантичного альянсу також наголосив, що окупація росії українських територій не може бути визнана «у юридичному сенсі». Водночас він додав, що переговори можуть охоплювати розгляд того, «як впоратися з фактичною ситуацією, коли росіяни на цей час утримують українську територію».

Більше про ініціативу НАТО

14 липня президент США Дональд Трамп підтвердив, що США нададуть Україні озброєння на «мільярди доларів», яке закуплять і розподілятимуть європейські союзники по НАТО. Зокрема, він розповів, що до відправлення в Україну готують до 17 систем протиповітряної оборони Patriot.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав таке рішення «цілком логічним». За його словами, Трамп зателефонував йому 10 липня й сказав, що вирішив, що Україна повинна отримати «все необхідне для самозахисту», але хоче, щоб європейці за це платили.

Офіційно новий механізм США та НАТО із постачання американської зброї Україні отримав назву «Список пріоритетних потреб України» (PURL).

Нідерланди вже повідомили, що поставлять Україні пакет американського озброєння на суму 500 мільйонів євро. Майже на таку суму підтримку анонсували спільно Данія, Норвегія та Швеція.