Венс скептичний щодо зустрічі між Путіним і Зеленським

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс заявив, що особисто він не вважає доцільним і продуктивним проводити зустріч українського президента Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним. Відповідну заяву Венс зробив у інтерв'ю американському телеканалу Fox News, оприлюдненому в неділю, 10 серпня.

На запитання, чи доцільно Путіну зустрітися зі Зеленським перед зустріччю з Трампом, віцепрезидент США Ді Венс відповів, що не вважає таку зустріч продуктивним кроком. Натомість за словами Венса, саме Трамп має бути тим, хто "збере разом" лідерів України та Росії. На тлі цього Венс згадав, що раніше президент РФ Путін відмовлявся від зустрічі з Зеленським, принаймні на нинішньому етапі.

"Ми, звісно, говоритимемо з українцями. Ми залишаємо діалог відкритим, але, принциповим залишається те, що саме президент Трамп має змусити президента Путіна і президента Зеленського сісти за стіл перемовин, щоб вирішити розбіжності між ними", - сказав Венс. Віцепрезидент США також визнав, що обидві сторони можуть бути "невдоволені" тим, що їм доводиться перемовлятися та йти на поступки.

"Ми, певна річ, засуджуємо вторгнення, яке сталося. Нам не до вподоби, що ситуація склалася саме так. Але потрібно досягти миру. А єдиний спосіб досягнення миру - це сісти за стіл перемовин і поговорити", - пояснив Венс свою позицію в інтервʼю Fox News.

Білий дім може запросити Зеленського на зустріч Трампа й Путіна - ЗМІ

Тим часом телеканал NBC News з посиланням на поінформовані джерела повідомляє, що Білий дім розглядає можливість запросити президента Зеленського на Аляску, де наступного тижня має відбутися зустріч Трампа та Путіна. Джерела телеканалу CNN також заявили, що Білий дім не відкидає можливості участі Зеленського в деяких зустрічах.

"Президент залишається відкритим до (можливості проведення. - Ред.) тристороннього саміту з обома лідерами. Зараз Білий дім зосереджений на плануванні двосторонньої зустрічі, на якій наполягав президент Путін", - повідомило джерело NBC News.