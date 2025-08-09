Авторизация

Програма «Контракт 18-24» для операторів дронів залучила вже 46 підрозділів - Паліса

23:44 08.08.2025

Політика

 

Заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса повідомив, що загалом до програми "Контракт 18-24" для операторів безпілотних систем долучено 46 підрозділів.

"Право на залучення молоді на контракт для операторів безпілотних систем отримали ті ж підрозділи, які мали таке право в межах базового піхотного контракту. Важливо наголосити, що нова програма Уряду поширюється не тільки на пілотів повітряних дронів, але й на операторів наземних роботизованих комплексів. Відтак серед нових підрозділів, які долучені до проєкту, представники, наприклад, Сил підтримки ЗСУ", - написав Паліса в Телеграм у п'ятницю.

За його словами, зі складу Сил підтримки до програми залучені 47 та 48 інженерні бригади; 49 інженерно-штурмова бригада; 70 та 808 окремі бригади підтримки.

Новими учасниками проєкту є представники командування Сил безпілотних систем )СБС) та Сил спеціальних операцій (ССО), зокрема, окремі центри спецоперацій ССО "Схід" та "Захід", 4 і 6 полки "Рейнджерів" ССО, 144-й Центр спецоперацій, 9-та окрема бригада безпілотних систем, 14-й полк безпілотних систем, 412 (Nemezis) та 413 (Рейд) батальйони безпілотних систем, 93-й батальйон підтримки СБС.

Також у числі нових учасників - 5 штурмова бригада, 411 батальйон безпілотних систем ТРО "Яструби" та підрозділи "Лінії дронів": 414 бригада "Птахи Мадяра", полки безпілотних систем "К-2", "Рарог" та "Ахіллес", - повідомив Паліса.

Як повідомлялося, у лютому 2025 року Міністерство оборони України розпочало проєкт "Контракт 18-24" - добровільну ініціативу для українців віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. Контракт передбачає сучасну підготовку, фінансову підтримку в розмірі 1 млн грн (200 тис грн одразу плюс до 120 тис грн щомісяця); спрощену процедуру вступу з підтримкою рекрутерів.

30 липня міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про розширення програми "Контракт 18-24" напрямком для операторів дронів, термін служби за таким контрактом становитиме два роки, виплата також складе 1 млн грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

