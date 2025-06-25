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Британія вперше передасть Україні зброю, профінансовану з заморожених росактивів
09:45 25.06.2025 |
Глава уряду Британії Кір Стармер оголосив про новий пакет військової допомоги Україні - цього разу оплачений за рахунок відсотків, отриманих від заморожених російських активів.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.
Британія передасть Україні 350 сучасних ракет для ППО, виготовлених в Об'єднаному королівстві та адаптованих у рекордно короткий час для наземного запуску, використовуючи 70 млн фунтів стерлінгів з коштів, отриманих завдяки надзвичайній програмі ERA.
Це вперше Британія використовує кошти, пов'язані з Росією, для прямого фінансування озброєння для Києва.
Ракети будуть застосовані за допомогою систем Raven, поставлених Британією. П'ять з них вже на шляху до України. Це збільшить їх загальну кількість, передану Києву, до 13.
Спочатку розроблені як ракети "повітря-повітря", ракети ASRAAM були модернізовані інженерами для наземного запуску. Переобладнання зайняло всього три місяці.
Виступаючи перед щорічним самітом НАТО в Гаазі, Стармер сказав, що "Росія, а не Україна, повинна заплатити ціну за варварську і незаконну війну Путіна".
"Ми маємо право використовувати конфісковані російські активи для зміцнення повітряної оборони України. Безпека України є життєво важливою для нас", - заявив глава британського уряду.
Міністр оборони Джон Гілі заявив, що ракети врятують життя і є доказом того, що військова та промислова база Великої Британії може адаптуватися до потреб сучасної війни.
Новий пакет є частиною найбільшої щорічної допомоги Україні з боку Великої Британії розміром 4,5 млрд фунтів стерлінгів.
Він є продовженням домовленості на суму 1,6 млрд фунтів стерлінгів, укладеної в березні, про постачання понад 5000 ракет протиповітряної оборони та окремої інвестиції в розмірі 350 млн фунтів стерлінгів для десятикратного збільшення поставок дронів.
Напередодні саміту НАТО Стармер домовився з Володимиром Зеленським про тісну співпрацю між Великою Британією та Україною у сфері військового виробництва.
Напередодні уряд Британії пообіцяв до 2035 року досягти нової мети НАТО щодо витрачання 5% ВВП на національну безпеку і оборону.
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