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Швеція передасть Україні системи ППО на $113 млн
10:04 24.02.2025 |
Шведський уряд планує передати Україні системи протиповітряної оборони на 1,2 мільярди шведських крон (близько $113 млн).
Про це йдеться у колонці шведських урядовців в газеті Svenska Dagbladet, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.
У колонці шведський уряд представляє нову підтримку для України з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ.
"У річницю ми також можемо оголосити про закупівлю систем протиповітряної оборони на загальну суму 1,2 мільярда шведських крон для передачі Україні", - пишуть прем'єр Ульф Крістерссон, міністерка енергетики Ебба Буш таміністр освіти Йохан Персон.
Системи, які будуть передані, - це Robot 70 та Tridon Mk2.
"Tridon Mk2 може протистояти російським масовим атакам за допомогою простих безпілотників і роботів", - пишуть вони.
Швеція також разом з іншими країнами передасть ракети протиповітряної оборони, які можуть носити окремі солдати.
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