Нобель з економіки отримали три науковці. Вони пояснили, як інновації допомагають багатіти

Нобелівську премію з економіки за 2025 рік отримали науковці, які пояснили, як інновації та технологічний прогрес допомагають суспільству багатіти.

Половину премії отримав Джоел Мокір з американського Північно-Західного університету. Іншу половину розділили Філіпп Агіон з французького Колеж де Франс і Пітер Говітт з Лондонської школи економіки.

"За останні два століття світ уперше в історії став свідком стійкого економічного зростання. Це дозволило величезній кількості людей вибратися з бідності й заклало основу нашого добробуту", - пояснила премію цього року Шведська академія наук.

"Лауреати Джоел Мокір, Філіпп Агіон і Пітер Говітт пояснили, як інновації дають імпульс для подальшого прогресу".

Торік премію отримали Дарон Асемоглу, Джеймс Робінсон і Саймон Джонсон - приблизно за те саме.

Вони пояснили, чому одні країни багатіють і розвиваються, а інші застрягають у минулому, і чому за диктатур та автократій економіка занепадає, а багатіють лише ті, хто при владі, тоді як перехід до демократії підвищує шанси всього населення на покращення життя.

Не зовсім Нобель

Економічна премія завершує Нобелівський тиждень, який традиційно проходить на початку жовтня.

Економіка - молода наука, і в заповіті Альфреда Нобеля про неї не йдеться. Премія з економіки з'явилася лише після того, як 1968 року центральний банк Швеції пожертвував Нобелівському фонду значну суму на честь свого 300-річчя.

Тож формально ця нагорода не є Нобелівською премією, але вручається на тій самій церемонії та тим самим комітетом. Вона включає грошову винагороду приблизно в 1 мільйон доларів і золоту медаль особливого дизайну.

Лауреата обирає Шведська академія наук. Вона керується тими самими правилами, що й під час нагородження видатних робіт в інших наукових дисциплінах.