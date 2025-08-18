Apple очолила список найдорожчих брендів світу четвертий рік поспіль - BrandZ

Apple цього року очолила рейтинг найдорожчих брендів світу за підсумками четвертого року поспіль, повідомляється в щорічному звіті BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands.

Його вартість зросла за рік на 28% - до $1,3 трлн.

Далі, як і минулого року, йдуть Google (холдинг Alphabet Inc.), вартість якого збільшилася на 25% (до $944,1 млрд), Microsoft Corp. - на 24% (до $884,8 млрд), Amazon.com Inc. - на 50% (до $866,1 млрд).

На п'яту сходинку вийшов бренд Nvidia Corp., вартість якого злетіла в 2,5 раза (до $509,4 млрд). Потім ідуть Фейсбук і Iнстаграм із вартістю $300,7 млрд і $229 млрд відповідно. Вони витіснили на восьму позицію з п'ятої минулого року McDonald's Corp., вартість якого знизилася на 0,4% (до $221 млрд).

Також до десятки найдорожчих брендів світу увійшли Oracle Corp. і Visa Inc., що подорожчали відповідно на 48% (до $215,35 млрд) і 12,9% (до $213,35 млрд).

Китайський бренд Tencent перемістився на одинадцяте місце з десятого (+28,7%, до $174 млрд).

Крім Nvidia найзначніше зростання вартості (більш ніж удвічі) за минулий рік зафіксували китайські бренди Huawei ($64,7 млрд, 39-те місце) і Xiaomi ($21,9 млрд, 96-та позиція), а також американський VMware Inc. ($47 млрд, 55-та сходинка).

До ста найдорожчих увійшли нові бренди ChatGPT ($43,6 млрд, 60-та позиція), Stripe ($26,1 млрд, 85-та сходинка), Chipotle Mexican Grill ($26,1 млрд, 86-те місце) і шведський Spotify ($29,7 млрд, 76-та позиція).

Рейтинг найдорожчих брендів світу Brandz Top 100 складається агентством Kantar з 2006 року. При його складанні враховуються фінансові показники компаній та відгуки близько 4,5 млн споживачів.