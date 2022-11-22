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В Естонії затримали двох підозрюваних у криптошахрайстві на $575 млн
08:59 22.11.2022 |
Центральна кримінальна поліція Естонії і ФБР затримали в Таллінні підприємців, яких підозрюють у криптошахрайстві та відмиванні сотень мільйонів доларів.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.
У неділю, 20 листопада, під час спільної операції в Таллінні затримали двох осіб, яких підозрюють за 18 пунктами в шахрайстві з криптовалютою і відмиванні грошей. Згідно з підозрою, потерпілим було завдано збитків на суму 575 мільйонів доларів.
Згідно з судовими документами, йдеться про 37-річних Сергія Потапенка та Івана Туригіна.
Позов було передано розширеній колегії присяжних Західного округу штату Вашингтон 27 жовтня і оприлюднено в неділю після арештів.
Потапенко і Туригін імовірно обдурили сотні тисяч жертв за допомогою багатогранної схеми. Вони спонукали жертв укладати шахрайські контракти на оренду обладнання з сервісом майнінгу криптовалют під назвою HashFlare. Вони також спонукали жертв інвестувати в банк віртуальної валюти під назвою Polybius Bank. Насправді Polybius ніколи не був банком і ніколи не виплачував обіцяні дивіденди. Потерпілі виплатили компаніям Потапенка і Туригіна понад 575 мільйонів доларів. Потім Потапенко і Туригін використовували підставні компанії для відмивання доходів від шахрайства, купівлі нерухомості та розкішних автомобілів.
Обвинувачення Потапенка і Туригіна також стосується змови з відмивання злочинних доходів із використанням підставних компаній, підроблених договорів і рахунків-фактур. У змові з відмивання грошей нібито брали участь щонайменше 75 об'єктів нерухомості, шість розкішних автомобілів, криптовалютні гаманці і тисячі машин для майнінгу криптовалюти.
Якщо провину Потапенка і Туригіна буде доведено, то кожному загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.
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