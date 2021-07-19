Акции Virgin Galactic обвалились, несмотря на успешный полёт Ричарда Брэнсона — инвесторы сомневаются в перспективах компании

Акции компанию Virgin Galactic быстро подорожала в преддверии и после отважного полёта в космос её основателя и владельца Ричарда Брэнсона (Richard Branson). Но достигнув пика, акции начали падать, к пятнице их цена снизилась на 39 % за пятидневный период. Бизнесу придётся убедить инвесторов, что за полётом стоят реальные перспективы на будущее.

Хотя успешный полёт бизнесмена откровенно пенсионного возраста стал отличным шагом для продвижения космического туризма, энтузиазм на Уолл-Стрит начал быстро угасать по мере того, как компания обозначила планы привлечь ещё 500 миллионов долларов, выпустив дополнительные акции. 450 миллионов привлекли ещё в прошлом году и нет гарантии, что новых эмиссий не будет в будущем. При этом неизвестно, насколько успешно будет реализоваться модель по продаже билетов астронавтам по цене 250 000 долларов.

Известно, что после полёта Брэнсона компания не обновила оперативных планов, включая точную цену будущих полётов и не назвала дату, когда возобновятся продажи билетов. По данным бизнес-аналитиков, после полёта Брэнсон не поделился никакими точными планами.

Главная задача компании, озвученная ещё раньше - организовать 400 полётов в год из многочисленных космических портов, которые ещё предстоит построить. Каждый из них должен зарабатывать для Virgin Galactic по миллиарду долларов. По мнению экспертов, компания станет приносить прибыль в 2024 году, с ежегодным доходом $385 миллионов. Харизма Брэнсона и футуристичный бизнес-план действительно помогли акциям компании вырасти на 150 % с октября 2019 года - тогда произошло первичное размещение акций.

При этом дальнейшая волатильность акций может сохраниться, поскольку компания предпочитает прямые продажи розничным инвесторам. Известно, что только 23 % акций принадлежат институциональным держателям акций. Для сравнения - в Tesla этот показатель сейчас составляет 57 %, в Amazon - 63 %, а в Walmart - и вовсе 79 %. По мнению экспертов, компании Virgin Galactic стоит привлечь больше институциональных инвесторов с долгосрочными вложениями - ожидается, что так и произойдёт по мере «взросления» бизнеса.