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АНАЛІТИКА

США хочуть заборонити безпілотники китайської компанії DJI

 

Влада США вважає безпілотники китайської компанії DJI, яка домінує на ринку комерційних і споживчих дронів, загрозою національній безпеці. Конгрес розглядає законодавство про їх заборону, що спонукає виробника до розгортання лобістської кампанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

DJI домінує в продажах правоохоронним органам та іншим екстреним службам США, а також на ринку любителів. Безпілотники DJI Mavic, які не задумувалися виробником як військові БПЛА, також широко використовуються у російсько-українській війні обома сторонами.

Разом з тим DJI входить до списку військових компаній Міністерства оборони Китаю, чию продукцію буде заборонено купувати збройним силам США в майбутньому. У рамках оборонного бюджету, прийнятого Конгресом на цей рік, іншим федеральним агентствам і програмам, ймовірно, також буде заборонено купувати безпілотники DJI.

Дослідники виявили, що Пекін потенційно може використовувати уразливості в додатку, який керує безпілотником, щоб отримати доступ до великої кількості особистої інформації, хоча офіційний представник США сказав, що наразі немає відомих уразливостей, які не були б виправлені, пише видання.

Наразі Конгрес розглядає законодавство, яке може вбити більшу частину комерційного бізнесу DJI у Сполучених Штатах, блокуючи використання її продукції в інфраструктурі зв'язку країни.

Законопроект, який підтримали обидві партії, був зустрінутий DJI потужною кампанією лобіювання. Китайський виробник намагається переконати американських законодавців у тому, що Сполученим Штатам нема чого боятися.

"DJI представляє неприйнятний ризик для національної безпеки, і вже давно пора вивозити з Америки безпілотники, виготовлені комуністичним Китаєм", - заявила Еліза Стефанік, республіканка від Нью-Йорка та одна з головних авторів законопроекту.

За її словами, дрони DJI надають Комуністичній партії Китаю дані про критичну інфраструктуру в Сполучених Штатах. "Будь-яка спроба стверджувати протилежне є прямим результатом лобістських зусиль DJI", - сказала вона, не вдаючись у деталі.

Законопроект, який фактично забороняє безпілотники DJI, був одноголосно ухвалений Комітетом з енергетики та торгівлі Палати представників минулого місяця. Протягом наступного місяця або двох його можуть проголосувати у Палаті представників.

NYT припускає, що законопроект також знайде прихильників у Сенаті.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Китай
 

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