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Заяви Qualcomm щодо продуктивності чипа Snapdragon X Elite виявилися не зовсім чесними
09:59 26.04.2024 |
Компанія Qualcomm нещодавно продемонструвала вражаючі результати тестування свого нового чипа Snapdragon X Elite.
Однак, з'явилися сумніви в достовірності цих даних.За словами Qualcomm, нові ноутбуки на базі Windows-on-Arm із чипом Snapdragon X Elite конкуруватимуть із процесорами Intel та чипами серії M від Apple. Але компанія не надала подробиць про те, як проводилися тести, а діаграми порівняння не були перевірені.
Коли OEM-виробники отримали новий чип серії X, вони не змогли навіть наблизитися до чисел, які Qualcomm показала пресі. З початку тестування результати в цифрах не досягали навіть 50% від загального числа заявлених. У відповідь на цю різницю, інженери Qualcomm звинуватили погану оптимізацію Windows-on-Arm і недостатнє охолодження пристроїв. Навіть після поліпшення системи охолодження, значних результатів отримати не вдалося.
Крім того, Qualcomm уникала відповідей на більш технічні питання про свою майбутню серію Snapdragon X. Вони обіцяли докладні технічні брифінги перед запуском, який запланований, за їхніми словами, на середину 2024 року.
Компанія також анонсувала Snapdragon X Plus, урізану і доступнішу версію раніше анонсованого чипа Snapdragon X Elite. Однак анонс також нібито не містив глибоких технічних елементів, які спочатку обіцяли. Більше часу було приділено потенційним специфікаціям камери, що забезпечуються SoC, ніж будь-якій реальній технічній статистиці або глибокому аналізу.
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