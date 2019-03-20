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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Топ-10 самых дорогих городов для жизни в 2019 году

14:48 19.03.2019 |

Всякая всячина

Эксперты Economist Intelligence Unit опубликовали свой ежегодный отчет Worldwide Cost of Living report, в рамках которого был составлен рейтинг самых дорогих городов мира.

Для составления рейтинга были проанализированы более 400 цен на 160 товаров и услуг, включая продукты питания, напитки, одежду и аренду жилья.

 

10. Лос-Анджелес, США

Лос-Анджелес - город в США на юге штата Калифорния, находящийся на берегу Тихого океана. Крупнейший по численности населения в штате и второй в стране.

 

Лос-Анджелес является одним из крупнейших мировых культурных, научных, экономических, образовательных центров. Также город - один из крупнейших мировых центров индустрии развлечений в сфере кино, театра, музыки, литературы и телевидения.

Лос-Анджелес занимает 10-е место в рейтинге вместе с израильским Тель-Авивом. В прошлом году город занимал 14-е место среди самых дорогих городов мира.

10. Тель-Авив, Израиль

Тель-Авив - объединенный городской муниципалитет в Израиле на восточном побережье Средиземного моря, второй в Израиле по численности населения, экономический и культурный центр страны.

 

Тель-Авив является важнейшим транспортным узлом Израиля, главным пересадочным пунктом для всех линий израильских железных дорог и автобусных компаний.

Тель-Авив занимает десятую строчку рейтинга вместе с американским Лос-Анджелесом. В рейтинге прошлого года город был на 9-й строчке.

7. Нью-Йорк, США

Нью-Йорк - крупнейший город США, входящий в одну из крупнейших агломераций мира. Нью-Йорк - важный мировой финансовый, политический, экономический и культурный центр.

 

Нью-Йорк избрали местом расположения своих штаб-квартир такие финансовые организации, как Citigroup, J.P. Morgan Chase & Co., American International Group, Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, Merrill Lynch и др.

Кроме того, в городе расположены штаб-квартиры многих крупных нефинансовых корпораций.

Нью-Йорк занимает 7-е место в рейтинге вместе с Копенгагеном и Сеулом. В прошлом году Нью-Йорк был на 13-м месте среди самых дорогих городов мира.

7. Копенгаген, Дания

Город является культурным, экономическим и правительственным центром Дании, это один из крупнейших финансовых центров Северной Европы с Копенгагенской фондовой биржей.

 

Экономика Копенгагена имела быстрое развитие в секторе услуг, особенно посредством инициатив в информационных технологиях, фармацевтике и чистой технологии.

Копенгаген занимает 7-е место вместе с Сеулом и Нью-Йорком. В 2018 г. в рейтинге самых дорогих городов мира он был на 8-м месте.

7. Сеул, Южная Корея

Сеул - город, столица Республики Корея. Главный политический, экономический и культурный центр Республики Корея.

 

Один из ведущих финансовых центров Восточной Азии.

Здесь располагаются штаб-квартиры корпораций Samsung, LG, Hyundai, Kia и SK. В Сеуле работают около 20 тыс. предприятий.

Сеул занимает 7-е место вместе с Нью-Йорком и Копенгагеном. В 2018 г. город был на 6-м месте в рейтинге.

5. Осака, Япония

Осака - третий по населению город Японии. Осака - непререкаемый национальный центр развлечений и театра.

 

Кроме того, Осака - один из основных промышленных центров и крупнейших портов страны.

Осака занимает 5-е место рейтинга вместе с швейцарской Женевой. В 2018 г. город был на 11-й строчке рейтинга.

5. Женева, Швейцария

Женева - город на юго-западе Швейцарии. Столица одноименного франкоязычного кантона и административный центр одноименной коммуны.

 

В городе расположены штаб-квартиры многочисленных международных организаций, в том числе Европейского отделения ООН, Красного Креста, ВТО, ВОЗ.

Женева также является мировым финансовым центром. Вблизи города расположен Большой адронный коллайдер.

Женева занимает 5-е место вместе с Осакой. В 2018 г. город занимал 6-е место в рейтинге.

4. Цюрих, Швейцария

Цюрих - город на северо-востоке Швейцарии. Столица немецкоязычного кантона Цюрих и административный центр одноименного округа.

 

Относится к глобальным городам. Крупнейший финансовый центр Швейцарии: местонахождение штаб-квартир страховых компаний и банков, в том числе международных UBS и Credit Suisse, швейцарской фондовой биржи и одной из штаб-квартир центрального банка Швейцарии.

В 2018 г. город был на 2-м место в рейтинге стоимости жизни.

1. Гонконг, Китай

Экономика территории основывается на свободном рынке, низком налогообложении и невмешательстве государства в экономику. Гонконг является офшорной территорией, это свободный порт и не взимает таможенных сборов на импорте, там нет налога на добавленную стоимость или его эквивалентов.

 

Акцизы взимаются только с четырех видов товаров, независимо от того, импортные они или местного производства. Гонконг - важный центр международных финансов и торговли, а уровень концентрации штаб-квартир является самым высоким в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По показателям душевого валового внутреннего продукта и валового городского продукта Гонконг является наиболее богатым городом в КНР.

Гонконг занимает первую строчку рейтинга вместе с Парижем и Сингапуром. В 2018 г. город занимал 4-е место в рейтинге стоимости жизни.

1. Париж, Франция

Париж - город, столица Франции, административный центр региона Иль-де-Франс. Главный политический, экономический и культурный центр Франции.

 

Относится к глобальным городам, мировым финансовым центрам. Штаб-квартира ЮНЕСКО и других международных организаций.

Париж занимает первую строчку рейтинге вместе с Гонконгом и Сингапуром. В 2018 г. Париж был на 2-м месте в рейтинге стоимости жизни.

1. Сингапур

Сингапур - высокоразвитая страна с рыночной экономикой и низким налогообложением, в которой важную роль играют транснациональные корпорации.

 

Сингапур привлекателен для инвесторов из-за низких налоговых ставок. Всего в Сингапуре 5 налогов, из которых один налог на прибыль, один - налог на заработную плату. Суммарная ставка налогов 27,1%.

Сингапур причисляют к восточноазиатским "тиграм" за быстрый скачок экономики до уровня развитых стран. В стране развиты производства электроники, судостроение, сектор финансовых услуг.

Сингапур занимает 1-е место в рейтинге вместе с Парижем и Гонконгом. В 2018 г. город был также на 1-м месте в рейтинге стоимости жизни.
По материалам: Вести Экономика
 

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