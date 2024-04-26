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Google Meet тепер дозволяє переносити відео дзвінки між різними пристроями: ПК, iOS та Android
12:23 26.04.2024 |
Google оголосила про запуск нової функції в Google Meet, яка дозволяє переносити дзвінки з одного пристрою на інший. При чому такий перехід відбувається плавно та не призводить до переривання розмови.
Завдяки цій функції користувач зможе розпочати виклик Meet на смартфоні чи планшеті, а потім за потреби перемикнути його на ноутбук. Також можна перевести виклик і у зворотній послідовності, розпочавши дзвінок на ноутбуці та переключивши його на мобільний пристрій.
Користувачі з оновленим застосунком побачать нову піктограму під час дзвінка під назвою Switch here. Натискання цієї кнопки почне процес спілкування на новому пристрої, не пропускаючи жодного моменту. Однак при цьому оригінальний пристрій утратить з'єднання. Хоча за потреби можна зберегти підключення на обох пристроях. Для цього треба в застосунку Meet вибрати варіант Other joining options. Після цього розмова буде доступна на двох пристроях, що дасть користувачу певну свободу дій, коли він захоче розірвати одне з'єднання.
Ця функція працює на різних платформах, отже користувачі можуть переміщати розмову між ПК, iOS та Android. Вона вже почала розгортатися серед користувачів, на її повноцінне запровадження може знадобитися кілька тижнів.
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