Фінансові новини
- |
- 26.04.24
- |
- 12:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Mercedes-Benz випереджає конкурентів: Перші автономні автомобілі третього рівня в США
10:54 26.04.2024 |
Mercedes-Benz встановив новий стандарт у світі автономної технології, ставши першим автовиробником, який продав у Сполучених Штатах автомобілі з передовими автономними функціями.
Після успішного отримання дозволу на продаж у Каліфорнії та Неваді минулого року, автомобілі Mercedes Drive Pilot вирушили на дороги з деякими застереженнями.
Ця нова послуга від Mercedes дозволяє водіям насолоджуватися перевагами третього рівня автономного водіння, при цьому не вимагаючи постійної уваги до дороги. За даними Fortune, станом на 11 квітня, у Каліфорнії вже було продано 65 автомобілів Mercedes з функцією Drive Pilot, а ще моделі доступні в Неваді.
Drive Pilot встановлюється на нові седани EQS 2024 року випуску та моделі S-Class і потребує річної підписки вартістю 2500 доларів США. Хоча функція обмежена, здатність автомобіля контролювати швидкість і дистанцію на автострадах до 40 миль на годину вразила багатьох.
Поки інші виробники, такі як Tesla, пропонують системи автономного водіння рівня 2, Mercedes знову відстоює своє лідерство, працюючи над системами рівня 4.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міністр аграрної політики Сольський подав у відставку після підозри НАБУ
|Данія виділить Києву ще $630 млн військової допомоги
|НБУ поліпшив прогноз інфляції на 2024 р. з 8,6% до 8,2% і несуттєво погіршив його на 2025 р.
|НБУ погіршив прогноз зростання ВВП у цьому році до 3%
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Mercedes-Benz випереджає конкурентів: Перші автономні автомобілі третього рівня в США
|Заяви Qualcomm щодо продуктивності чипа Snapdragon X Elite виявилися не зовсім чесними
|США хочуть заборонити безпілотники китайської компанії DJI
|TSMC представила техпроцес A16 (1,6 нм) — Apple iPhone зможе отримати чипи на ньому у 2027 році
|SpaceX досягла 300-тої успішної посадки ракети Falcon 9
|Новий чип Kirin 9010 від Huawei порівняли в продуктивності з останніми чипами Snapdragon і Dimensity
Бізнес
|Експерти: майнери можуть переключитися на ШІ після халвінгу через високі витрати
|Хакери зламали цифрові телефони Cisco, щоб шпигувати за урядами по всьому світу
|Qulcomm представила Snapdragon X Plus — процесор нібито продуктивніший за Apple M3
|У TikTok сподіваються обійти заборону в США, - Reuters
|Президент США підписав законопроєкт про заборону TikTok
|Google Chrome незабаром дасть змогу користувачам підписувати PDF-файли цифровим підписом
|Microsoft у черговому оновленні додає рекламу в меню «Пуск» для користувачів Windows 11