Mercedes-Benz випереджає конкурентів: Перші автономні автомобілі третього рівня в США

Mercedes-Benz встановив новий стандарт у світі автономної технології, ставши першим автовиробником, який продав у Сполучених Штатах автомобілі з передовими автономними функціями.

Після успішного отримання дозволу на продаж у Каліфорнії та Неваді минулого року, автомобілі Mercedes Drive Pilot вирушили на дороги з деякими застереженнями.

Ця нова послуга від Mercedes дозволяє водіям насолоджуватися перевагами третього рівня автономного водіння, при цьому не вимагаючи постійної уваги до дороги. За даними Fortune, станом на 11 квітня, у Каліфорнії вже було продано 65 автомобілів Mercedes з функцією Drive Pilot, а ще моделі доступні в Неваді.

Drive Pilot встановлюється на нові седани EQS 2024 року випуску та моделі S-Class і потребує річної підписки вартістю 2500 доларів США. Хоча функція обмежена, здатність автомобіля контролювати швидкість і дистанцію на автострадах до 40 миль на годину вразила багатьох.

Поки інші виробники, такі як Tesla, пропонують системи автономного водіння рівня 2, Mercedes знову відстоює своє лідерство, працюючи над системами рівня 4.