Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Mercedes-Benz випереджає конкурентів: Перші автономні автомобілі третього рівня в США

10:54 26.04.2024 |

Транспорт

 

Mercedes-Benz встановив новий стандарт у світі автономної технології, ставши першим автовиробником, який продав у Сполучених Штатах автомобілі з передовими автономними функціями.

Після успішного отримання дозволу на продаж у Каліфорнії та Неваді минулого року, автомобілі Mercedes Drive Pilot вирушили на дороги з деякими застереженнями.

Ця нова послуга від Mercedes дозволяє водіям насолоджуватися перевагами третього рівня автономного водіння, при цьому не вимагаючи постійної уваги до дороги. За даними Fortune, станом на 11 квітня, у Каліфорнії вже було продано 65 автомобілів Mercedes з функцією Drive Pilot, а ще моделі доступні в Неваді.

 

Drive Pilot встановлюється на нові седани EQS 2024 року випуску та моделі S-Class і потребує річної підписки вартістю 2500 доларів США. Хоча функція обмежена, здатність автомобіля контролювати швидкість і дистанцію на автострадах до 40 миль на годину вразила багатьох.

Поки інші виробники, такі як Tesla, пропонують системи автономного водіння рівня 2, Mercedes знову відстоює своє лідерство, працюючи над системами рівня 4.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Mercedes-Benz
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6702
  0,1986
 0,50
EUR
 1
 42,5205
  0,3372
 0,80

Курс обміну валют на сьогодні, 10:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3800  0,01 0,04 39,9436  0,05 0,12
EUR 42,2168  0,05 0,11 42,9988  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5900  0,11 0,28 39,6100  0,11 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес