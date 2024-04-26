Mazda6 отримав електричного наступника

Новий Mazda EZ-6 продаватиметься як електричний седан та плагін-гібрид та стане певним наступником Mazda6.

Японська марка Mazda вже припинила продажі седана із ДВЗ в Сполучених Штатах, у Великій Британії та в Японії. Однак седан/універсал Mazda6 все ще продається в Європі та на інших ринках.





Тим не менш, марка вирішила випустити наступника для моделі, яка існує у актуальному поколінні з 2012 року.

Нова модель EZ-6 розроблена спільним підприємством Changan Mazda та випускатиметься в електричному і гібридному варіантах.

Седан використовує мову дизайну Kodo, але з частково підсвіченою решіткою радіатора та висувними дверними ручками. Також можна побачити деякі риси Jaguar у задніх ліхтарях і, можливо, також у фарах. Над світловою смугою ззаду є активний спойлер, що є незвичним для седана.

Mazda EZ-6 на 19-дюймових аероколісних дисках має великий панорамний скляний дах і безрамні двері.

За попередньою інформацією електричний та плагін-гібридний седан заснований на моделі Changan Shenlan SL03, який отримав привабливіший інтер'єр.

Салон має мало спільного з продуктами Mazda, що пояснює зв'язок із китайським попередником. Хоча, величезна центральна консоль для когось може бути цікавою.

До перших офіційних зображень були додані деякі попередні технічні характеристики.

Mazda EZ-6 отримала задньопривідну установку як електрична модель, що має ідеальний розподіл ваги 50:50 і багатоважільну задню підвіску. Невказаний акумулятор витримує 600 км запасу ходу відповідно до циклу випробувань легкових автомобілів у Китаї (CLTC). Плагін-гібрид може подолати 1000 км, перш ніж закінчиться паливо та розрядиться акумулятор.

У новинки довжина становить 4920 мм, ширина 1900 мм та висота 1483 мм. Це робить його трохи більшим за старий 6.

Публічний дебют Mazda EZ-6 відбудеться цього тижня на автосалоні в Пекіні, після чого він надійде в продаж у Китаї. Модель навряд чи буде експортована на інші ринки, але виробник вже готується до дебюту електричного седана в Європі.

Швидше за все, що нова Mazda6 для європейського ринку буде побудована на іншій платформі й бренд вже запатентував назву «6e».



