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Mazda6 отримав електричного наступника
17:28 26.04.2024 |
Новий Mazda EZ-6 продаватиметься як електричний седан та плагін-гібрид та стане певним наступником Mazda6.
Японська марка Mazda вже припинила продажі седана із ДВЗ в Сполучених Штатах, у Великій Британії та в Японії. Однак седан/універсал Mazda6 все ще продається в Європі та на інших ринках.
Тим не менш, марка вирішила випустити наступника для моделі, яка існує у актуальному поколінні з 2012 року.
Нова модель EZ-6 розроблена спільним підприємством Changan Mazda та випускатиметься в електричному і гібридному варіантах.
Седан використовує мову дизайну Kodo, але з частково підсвіченою решіткою радіатора та висувними дверними ручками. Також можна побачити деякі риси Jaguar у задніх ліхтарях і, можливо, також у фарах. Над світловою смугою ззаду є активний спойлер, що є незвичним для седана.
Mazda EZ-6 на 19-дюймових аероколісних дисках має великий панорамний скляний дах і безрамні двері.
За попередньою інформацією електричний та плагін-гібридний седан заснований на моделі Changan Shenlan SL03, який отримав привабливіший інтер'єр.
Салон має мало спільного з продуктами Mazda, що пояснює зв'язок із китайським попередником. Хоча, величезна центральна консоль для когось може бути цікавою.
До перших офіційних зображень були додані деякі попередні технічні характеристики.
Mazda EZ-6 отримала задньопривідну установку як електрична модель, що має ідеальний розподіл ваги 50:50 і багатоважільну задню підвіску. Невказаний акумулятор витримує 600 км запасу ходу відповідно до циклу випробувань легкових автомобілів у Китаї (CLTC). Плагін-гібрид може подолати 1000 км, перш ніж закінчиться паливо та розрядиться акумулятор.
У новинки довжина становить 4920 мм, ширина 1900 мм та висота 1483 мм. Це робить його трохи більшим за старий 6.
Публічний дебют Mazda EZ-6 відбудеться цього тижня на автосалоні в Пекіні, після чого він надійде в продаж у Китаї. Модель навряд чи буде експортована на інші ринки, але виробник вже готується до дебюту електричного седана в Європі.
Швидше за все, що нова Mazda6 для європейського ринку буде побудована на іншій платформі й бренд вже запатентував назву «6e».
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