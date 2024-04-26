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АНАЛІТИКА

Mazda6 отримав електричного наступника

17:28 26.04.2024 |

Транспорт

Mazda6 отримав електричного наступника

 

Новий Mazda EZ-6 продаватиметься як електричний седан та плагін-гібрид та стане певним наступником Mazda6.

Японська марка Mazda вже припинила продажі седана із ДВЗ в Сполучених Штатах, у Великій Британії та в Японії. Однак седан/універсал Mazda6 все ще продається в Європі та на інших ринках.


Тим не менш, марка вирішила випустити наступника для моделі, яка існує у актуальному поколінні з 2012 року.

Нова модель EZ-6 розроблена спільним підприємством Changan Mazda та випускатиметься в електричному і гібридному варіантах.

Mazda6 отримав електричного наступника

 

Седан використовує мову дизайну Kodo, але з частково підсвіченою решіткою радіатора та висувними дверними ручками. Також можна побачити деякі риси Jaguar у задніх ліхтарях і, можливо, також у фарах. Над світловою смугою ззаду є активний спойлер, що є незвичним для седана.

Mazda6 отримав електричного наступника

 

Mazda EZ-6 на 19-дюймових аероколісних дисках має великий панорамний скляний дах і безрамні двері.

Mazda6 отримав електричного наступника

 

За попередньою інформацією електричний та плагін-гібридний седан заснований на моделі Changan Shenlan SL03, який отримав привабливіший інтер'єр.

Mazda6 отримав електричного наступника

 

Салон має мало спільного з продуктами Mazda, що пояснює зв'язок із китайським попередником. Хоча, величезна центральна консоль для когось може бути цікавою.

Mazda6 отримав електричного наступника

 

До перших офіційних зображень були додані деякі попередні технічні характеристики.

Mazda EZ-6 отримала задньопривідну установку як електрична модель, що має ідеальний розподіл ваги 50:50 і багатоважільну задню підвіску. Невказаний акумулятор витримує 600 км запасу ходу відповідно до циклу випробувань легкових автомобілів у Китаї (CLTC). Плагін-гібрид може подолати 1000 км, перш ніж закінчиться паливо та розрядиться акумулятор.

Mazda6 отримав електричного наступника

 

У новинки довжина становить 4920 мм, ширина 1900 мм та висота 1483 мм. Це робить його трохи більшим за старий 6.

Публічний дебют Mazda EZ-6 відбудеться цього тижня на автосалоні в Пекіні, після чого він надійде в продаж у Китаї. Модель навряд чи буде експортована на інші ринки, але виробник вже готується до дебюту електричного седана в Європі.

Mazda6 отримав електричного наступника

 

Швидше за все, що нова Mazda6 для європейського ринку буде побудована на іншій платформі й бренд вже запатентував назву «6e».


Mazda6 отримав електричного наступника

 

Mazda6 отримав електричного наступника
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Mazda
 

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