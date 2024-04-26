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АНАЛІТИКА

Apple заблокувала в ЄС оновлення Spotify, ігноруючи рішення Єврокомісії

13:36 26.04.2024 |

Новини IT

 

Spotify заявляє, що Apple заблокувала в Євросоюзі оновлення стримінгового сервісу на iOS, у якому компанія описувала можливості оплати за межами App Store. Про це пише 9to5Mac.

"Apple знову ігнорує рішення Європейської комісії, відхиливши наше оновлення за спробу повідомити клієнтам про наші ціни, якщо ми не сплатимо Apple новий податок. Їхня зневага до споживачів і розробників порівнюється лише з їхньою зневагою до закону", - йдеться у заяві від Spotify.

Стримінговий сервіс не хотів платити Core Technology Fee, в межах якого компанія повинна була б сплачувати €0,50 за кожне перше встановлення застосунку на iOS після 1 мільйона встановлень.

Натомість Spotify підготував оновлення застосунку на iOS, у якому користувачі могли б побачити інформацію про ціни та можливості підписки й оплати за сервіс поза межами App Store. Компанія також інформує, що не давала жодних посилань на сторонні сайти, лише інформацію.

Попри це, Apple все ж заблокувала оновлення та зауважила, що Spotify потрібно буде подати запит на отримання прав і сплатити 27% комісії.

Зараз ні Apple, ні представники Європейської комісії не надали коментарів щодо ситуації.

Нагадуємо, що у березні Європейська комісія вже оштрафувала Apple на €1,84 мільярда за перешкоджання стримінговим сервісам інформувати користувачів про способи оплати за межами App Store.
За матеріалами: Mezha.media
Ключові теги: Apple
 

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