В Китае строят самый высокий горизонтальный небоскреб

В настоящее время в Чунцине по проекту Моше Сафди возводится необычный 300-метровый «горизонтальный небоскреб», который установят на четырех башнях высотой 250 метров. Новый район с этими зданиями располагается в точке «встречи» рек Янцзы и Джайлинг.





Предполагается, что небоскреб станет рекордным по длине поднебесным мостом, соединяющим башни. Полный проект площадью 1,1 кв.км включает в себя восемь высоток, так называемую "консерваторию" в виде рекордно длинного небоскреба, торговый центр, офисы, 1 400 жилых апартаментов, обслуживаемые резиденции и роскошный отель, сообщает arch daily.

Внутри поднебесного моста будут тематическая смотровая площадка и сады, пейзажный бассейн, а также зоны еды и напитков. Небоскреб будет выступать не только как связь между башнями, но и как отдельная часть инфраструктуры района, с внутренними улочками и садами.

Чтобы преодолеть воздействие сильных ветров, в конструкции "консерватории" используются передовые маятниковые подшипники трения и сейсмические амортизаторы, установленные на башнях. Такая конструкция рассеивает энергию ветра более эффективно, чем традиционные методы.

Стальная конструкция весит 12 000 тонн и заключена в кольцо из стекла и алюминиевых панелей. Огромное сооружение разделили на девять сегментов. Четыре строятся на месте, в точках соединения с башнями, а три средних части изготовили заранее и установили с помощью тросовых гидравлических домкратов. Концы "консерватории" достраиваются в самом конце. Завершить объект планируется к середине 2018 года.