Контроль замість анонімності: Anthropic посилює вимоги до користувачів Claude

13:28 16.04.2026 |

Новини IT

Компанія Anthropic, один із головних конкурентів OpenAI, офіційно запровадила процедуру KYC (Know Your Customer) для окремих користувачів своєї платформи Claude. Тепер для доступу до сервісу може знадобитись завантаження офіційного посвідчення особи (паспорта або водійських прав). 

Від користувачів також можуть вимагати зробити селфі в реальному часі. Фотокопії документів, мобільні ідентифікатори та студентські дані для перевірки не підходять.

Anthropic запевняє, що дані використовуються виключно для підтвердження особи і не передаються третім особам для маркетингових цілей. Інформація про користувачів надходитиме на сервери компанії Persona, а не Anthropic, вона не буде використовуватись для навчання моделей.


Ключові зміни та деталі

  • Чому це відбувається: Основна мета - боротьба з мультиакаунтами, зловживаннями лімітами безкоштовних повідомлень та запобігання використанню ШІ для шкідливої діяльності.
  • Кого це стосується: Наразі перевірка не є масовою для кожного користувача, але вона активується системою безпеки у випадках «підозрілої активності» або при створенні нових акаунтів у певних регіонах.

    • Питання приватності та реакція спільноти

    Реакція користувачів очікувано досить негативна, вказуючи на те, що це ініціативне рішення компанії, а не нормативний акт чи обов'язкове розпорядження, нав'язане урядом Anthropic як постачальнику послуг.

    Впровадження таких заходів розглядається як неоднозначний прецедент у сфері споживчого ШІ:

  • Збір біометрії: Багато користувачів висловлюють занепокоєння через передачу конфіденційних даних приватній компанії для використання чат-бота.
  • Анонімність: Критики стверджують, що вимога ID руйнує анонімність, яка є важливою для дослідників або людей, що працюють із чутливою інформацією.
  • Безпека даних: Хоча Anthropic заявляє про високі стандарти шифрування, ризик витоку персональних даних через сторонніх підрядників завжди залишається актуальною темою.

    • Anthropic позиціонує себе як компанію, що орієнтована на «безпечний ШІ» (AI Safety). Проте, на відміну від конкурентів (як-от ChatGPT, де зазвичай достатньо номера телефону), перехід до перевірки державних документів є більш жорстким підходом до ідентифікації.
    За матеріалами: highload.tech
     

