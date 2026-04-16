YouTube змінює підхід: користувачі отримали можливість повністю відключати Shorts

YouTube додав новий ліміт часу для перегляду Shorts. Фактично, він дозволяє взагалі прибрати короткі відео із стрічки, пише The Verge.

Налаштування керування часом у YouTube тепер включають опцію встановлення ліміту для перегляду Shorts на рівні 0 хвилин, що фактично видаляє короткі відео із застосунків на Android та iOS. Це оновлення функції таймера коротких відео, яку платформа вперше представила у жовтні; раніше мінімальний ліміт становив 15 хвилин.

У січні функцію розширили, аби батьки могли контролювати, скільки часу діти проводять за переглядом Shorts, і анонсували нульовий ліміт. Зі слів речниці YouTube Макензі Спіллер, оновлення поступово розгортається для всіх користувачів - включно із дорослими акаунтами.

Незалежно від віку, інструмент може стати корисним для тих, хто хоче витрачати менше часу на нескінченний скролінг. Після досягнення ліміту вкладка Shorts більше не показує відео - натомість виводиться повідомлення про обмеження.

В тестах The Verge виявилось, що нульовий ліміт видаляє короткі відео і з головного екрану. Активувати таймер можна в налаштуваннях та розділі "Керування часом", де доступні шість часових варіантів: від нуля хвилин до 2 годин.