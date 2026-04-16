Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

YouTube змінює підхід: користувачі отримали можливість повністю відключати Shorts

12:51 16.04.2026 |

Новини IT

YouTube додав новий ліміт часу для перегляду Shorts. Фактично, він дозволяє взагалі прибрати короткі відео із стрічки, пише The Verge.

Налаштування керування часом у YouTube тепер включають опцію встановлення ліміту для перегляду Shorts на рівні 0 хвилин, що фактично видаляє короткі відео із застосунків на Android та iOS. Це оновлення функції таймера коротких відео, яку платформа вперше представила у жовтні; раніше мінімальний ліміт становив 15 хвилин.

У січні функцію розширили, аби батьки могли контролювати, скільки часу діти проводять за переглядом Shorts, і анонсували нульовий ліміт. Зі слів речниці YouTube Макензі Спіллер, оновлення поступово розгортається для всіх користувачів - включно із дорослими акаунтами.

Незалежно від віку, інструмент може стати корисним для тих, хто хоче витрачати менше часу на нескінченний скролінг. Після досягнення ліміту вкладка Shorts більше не показує відео - натомість виводиться повідомлення про обмеження.

В тестах The Verge виявилось, що нульовий ліміт видаляє короткі відео і з головного екрану. Активувати таймер можна в налаштуваннях та розділі "Керування часом", де доступні шість часових варіантів: від нуля хвилин до 2 годин.

За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: Google
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,5152
  0,0155
 0,04
EUR
 1
 51,2718
  0,0535
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2819  0,06 0,14 43,8063  0,06 0,15
EUR 51,0181  0,17 0,34 51,7156  0,12 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5750  0,03 0,06 43,6050  0,01 0,03
EUR 51,3836  0,04 0,07 51,4015  20,02 63,78

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес