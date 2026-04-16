Крок до автономних машин: нова модель Google Gemini розширює можливості роботів
08:04 16.04.2026 |
Google представила Gemini Robotics-ER 1.6 - оновлення своєї моделі робототехніки, орієнтованої на мислення, що дозволяє роботам розуміти оточення з "безпрецедентною точністю".
За словами компанії, покращуючи просторове мислення та розуміння з кількох точок зору, розробники виводять наступне покоління фізичних агентів на цілком новий рівень автономності. Ця модель, зокрема, спеціалізується на можливостях мислення, критично важливих для робототехніки, включаючи візуальне та просторове розуміння, планування завдань та виявлення успіху.
Google окремо підкреслює, що в робототехніці не менш важливо знати, коли завдання завершено, ніж як його почати. Визначення успішного виконання є ключовим елементом автономності, оскільки воно допомагає системі приймати рішення - повторити невдалу дію чи перейти до наступного етапу плану.
Google зазначає, що нова система працює як високорівнева модель мислення для роботів, які можуть виконувати завдання, звертаючись до різних інструментів - зокрема Пошук Google, моделей зору, мови та дії (VLA), а також будь-яких сторонніх функцій, визначених користувачем.
Gemini Robotics-ER 1.6 суттєво перевершує Gemini Robotics-ER 1.5 та Gemini 3.0 Flash, особливо у завданнях просторового й фізичного мислення, зокрема в навичках вказування, підрахунку та визначення успішного.
Google також представила нову функцію - зчитування інструментів, яка дозволяє роботам розпізнавати складні вимірювальні прилади та оглядові елементи. Демонстрацію цієї можливості показали на прикладі робота Boston Dynamics.
Компанія зазначає, що, окрім цього, Gemini Robotics-ER 1.6 є її найзахищенішою робототехнічною моделлю. Вона краще дотримується політик безпеки Gemini під час завдань просторового мислення та ефективніше враховує фізичні обмеження безпеки.
ТОП-НОВИНИ
|Федоров: за підсумками «Рамштайну» Україна отримає $4 млрд на ППО та $1,5+ млрд на дрони
ТОП-НОВИНИ
|Британія оголосила про передачу Україні найбільшого пакета дронів для ЗСУ
|Дрони-перехоплювачі й наземні БПЛА: Україна та ФРН створили два спільні підприємства
|Федоров повідомив деталі оборонних угод з Німеччиною на €4 млрд
|Прем’єр Норвегії: перші F-16 для України незабаром будуть готові
|Що означає статус “значимої фінансової компанії” і чому «ШвидкоГроші» у цьому списку
|YouTube змінює підхід: користувачі отримали можливість повністю відключати Shorts
|Крок до автономних машин: нова модель Google Gemini розширює можливості роботів
|У BBVA заявили, що штучний інтелект фундаментально змінює фінансову галузь
|Розробники біткоїна обговорюють замороження $74 млрд активів Сатоші Накамото через ризики квантових атак
|Розробники біткоїна обговорюють замороження $74 млрд активів Сатоші Накамото через ризики квантових атак

У криптоіндустрії набирає обертів дискусія щодо майбутнього безпеки біткоїна на тлі розвитку квантових обчислень. Група розробників на чолі з Джеймсоном Лоппом опублікувала пропозицію BIP-361, яка передбачає поетапне заморожування монет, що залишаються вразливими до квантових атак - включно з потенційними активами Сатоші Накамото у $74 млрд.
|Booking.com підтвердив інцидент із витоком особистих даних користувачів
|BlackRock: інвестори змінюють підхід до ШІ, ринок акцій перебалансовується
Бізнес
|Ринок ARM-архітектури отримав нового гравця: стартап за підтримки NVIDIA оцінили майже у $4 млрд
|Південна Корея запроваджує безплатний «базовий» мобільний інтернет зі швидкістю до 400 Кбіт/с
|Для біткоїна представили захист від квантових атак
|Війна в Ірані стимулювала рекордний експорт електромобілів з Китаю
|Amazon готується вивести на ринок супутниковий LEO-інтернет у 2026 році
|П’ять гігагерців у кишені: як Dimensity 9600 Pro стирає межу між мобільними та ПК-чипами
|Відповідальний ШІ: Google оновила безпеку Gemini у відповідях на запити про психічне здоров’я