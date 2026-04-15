Booking.com підтвердив інцидент із витоком особистих даних користувачів

Онлайн-платформа для бронювання житла Booking.com підтвердила витік особистих даних клієнтів. Йдеться про імена, email-адреси та деталі бронювання, повідомляє TechCrunch.

"Повідомляємо, що неавторизовані треті сторони отримали доступ до певної інформації про ваші бронювання", - написала компанія у повідомленні для клієнтів, яке опублікував один із користувачів Reddit.

Декілька інших користувачів підтвердили в коментарях до допису, що отримали аналогічні листи. Серед іншого вони містили уточнення, що хакери могли отримати "будь-яку інформацію, яку ви надали об'єкту розміщення".

Клієнт, який оприлюднив лист Reddit, розповів журналістам, що близько двох тижнів тому отримав фішингове повідомлення у WhatsApp з "деталями бронювання та особистою інформацією". Це свідчить про те, що зловмисники можуть використовувати викрадені дані для подальших атак на клієнтів Booking.com.

Речниця Кортні Кемп підтвердила, що в Booking.com "помітили підозрілу активність, пов'язану з доступом неавторизованих третіх осіб до деякої інформації про бронювання гостей". Після виявлення інциденту компанія вжила заходів для його стримування, оновила PIN-коди відповідних бронювань і повідомила користувачів.

Водночас Кемп відмовилась відповідати на запитання щодо масштабу витоку, зокрема кількості постраждалих клієнтів. В коментарі The Guardian компанія повідомила, що фінансова інформація користувачів не була скомпрометована.

У 2024 році TechCrunch повідомляв, що хакери заражали комп'ютери деяких готелів шпигунським ПЗ споживчого рівня. В одному з випадків, коли жертва була авторизована на адміністративному порталі Booking.com, сталкерське ПЗ pcTattletale зробило скриншот екрана.

За даними компанії, з 2010 року через платформу Booking.com було здійснено понад 6,8 млрд бронювань житла.