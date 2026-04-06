Samsung Foundry представила стратегію розвитку кремнієвої фотоніки до 2028 року

Поки індустрія намагається витиснути останні краплі продуктивності з
мідних провідників, Samsung Foundry вирішила, що майбутнє належить
фотонам. Компанія офіційно оголосила про старт великої гри в кремнієву
фотоніку, обіцяючи масове виробництво вже за кілька років. Це не просто
чергова спроба покращити техпроцес, а спроба змінити саму фізику
передачі даних всередині обчислювальних систем.
Про амбітні плани корейського гіганта стало відомо після виступу представників компанії на конференції OFC 2026
у Лос-Анджелесі. Кремнієва фотоніка дозволяє передавати дані за
допомогою світла, а не електричних імпульсів. У світі, де штучний
інтелект вимагає дедалі більшої пропускної здатності, традиційна мідь
стає головним гальмом. Світло вирішує проблему «вузьких місць»,
забезпечуючи шалену швидкість при значно меншому тепловиділенні.
Етапи великого шляху: від теорії до заліза
Samsung не обіцяє все й одразу. До 2027 року компанія зосередиться на
створенні базової платформи. Головне завдання - подружити фотонні
інтегральні схеми (PIC), які перетворюють світло в електрику, з
електронними схемами управління (EIC). Це ювелірна робота, де точність
обробки сигналу визначає все.
Реальний «вихід у світ» заплановано на 2028 рік. На першому етапі Samsung Foundry
планує інтегрувати фотонні компоненти поруч із чіпами, що відповідають
за зовнішні потоки даних. Це певною мірою нагадує архітектуру Nvidia
Spectrum-X, де швидкість мережі є критичним фактором. Але справжній
десерт корейці готують на 2029 рік: тоді фотоніку планують вбудувати
безпосередньо в складні пакувальні рішення, об'єднавши GPU, пам'ять HBM
та фотонні модулі в одному корпусі.
Наздогнати невловиму TSMC
Ставка на світло - це не лише про технології, а й про відчайдушну
спробу потіснити TSMC. Зараз Samsung виступає в ролі наздоганяючого. За
оцінками галузевих експертів, навіть за умови ідеального виконання
дорожньої карти, технологічне відставання від тайванців у цьому напрямку
становитиме близько трьох років. Проте Samsung має свій козир: вони
пропонують клієнтам комплексний пакет - від виробництва самих чіпів та
пам'яті HBM до передового пакування.
Конкуренція перейде у по-справжньому жорстку фазу саме тоді, коли ці
рішення стануть масовими. Поки що це виглядає як дорога іграшка для
суперкомп'ютерів, але з розвитком ШІ такі пристрої стануть стандартом.
