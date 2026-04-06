Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Samsung Foundry представила стратегію розвитку кремнієвої фотоніки до 2028 року

10:35 01.04.2026 |

Новини IT

Поки індустрія намагається витиснути останні краплі продуктивності з мідних провідників, Samsung Foundry вирішила, що майбутнє належить фотонам. Компанія офіційно оголосила про старт великої гри в кремнієву фотоніку, обіцяючи масове виробництво вже за кілька років. Це не просто чергова спроба покращити техпроцес, а спроба змінити саму фізику передачі даних всередині обчислювальних систем.

Про амбітні плани корейського гіганта стало відомо після виступу представників компанії на конференції OFC 2026 у Лос-Анджелесі. Кремнієва фотоніка дозволяє передавати дані за допомогою світла, а не електричних імпульсів. У світі, де штучний інтелект вимагає дедалі більшої пропускної здатності, традиційна мідь стає головним гальмом. Світло вирішує проблему «вузьких місць», забезпечуючи шалену швидкість при значно меншому тепловиділенні.


Етапи великого шляху: від теорії до заліза

Samsung не обіцяє все й одразу. До 2027 року компанія зосередиться на створенні базової платформи. Головне завдання - подружити фотонні інтегральні схеми (PIC), які перетворюють світло в електрику, з електронними схемами управління (EIC). Це ювелірна робота, де точність обробки сигналу визначає все.

Реальний «вихід у світ» заплановано на 2028 рік. На першому етапі Samsung Foundry планує інтегрувати фотонні компоненти поруч із чіпами, що відповідають за зовнішні потоки даних. Це певною мірою нагадує архітектуру Nvidia Spectrum-X, де швидкість мережі є критичним фактором. Але справжній десерт корейці готують на 2029 рік: тоді фотоніку планують вбудувати безпосередньо в складні пакувальні рішення, об'єднавши GPU, пам'ять HBM та фотонні модулі в одному корпусі.


Наздогнати невловиму TSMC

Ставка на світло - це не лише про технології, а й про відчайдушну спробу потіснити TSMC. Зараз Samsung виступає в ролі наздоганяючого. За оцінками галузевих експертів, навіть за умови ідеального виконання дорожньої карти, технологічне відставання від тайванців у цьому напрямку становитиме близько трьох років. Проте Samsung має свій козир: вони пропонують клієнтам комплексний пакет - від виробництва самих чіпів та пам'яті HBM до передового пакування.

Конкуренція перейде у по-справжньому жорстку фазу саме тоді, коли ці рішення стануть масовими. Поки що це виглядає як дорога іграшка для суперкомп'ютерів, але з розвитком ШІ такі пристрої стануть стандартом. Поки Samsung будує плани на фотоніку, їхні мобільні амбіції теж не стоять на місці. Наприклад, новий Samsung Exynos 2800 показує, як компанія намагається грати з нанометрами та новими архітектурами, поступово змінюючи підхід до власних компонентів.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Samsung
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,6549
  0,1595
 0,36
EUR
 1
 50,3123
  0,1444
 0,29

Курс обміну валют на 03.04.26, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4933  0,00 0,00 44,0181  0,02 0,03
EUR 50,2848  0,14 0,27 50,9000  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на 03.04.26, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4900  0,25 0,57 43,5400  0,25 0,57
EUR 50,1744  0,27 0,54 50,2233  0,26 0,52

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес